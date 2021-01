Drug Store Romeos: Indie inocente y nostálgico para bailar en tu cuarto

Aunque parezca increíble, vivimos en una época espectacular para la música. Sí, por ahora no tenemos conciertos ni festivales en vivo, pero estos días de cuarentena nos han servido para redescubrir a esas bandas/artistas que nos enamorar, y sobre todo descubrir nuevas promesas emocionantes de todas partes del mundo. Y en esta ocasión nos encontramos con un grupo que sin duda los atrapará a primera escucha: Drug Store Romeos.

Quizá este nombre no les suene –porque se escucha como una farmacia–, pero estamos seguros que muy pronto llegarán a un montón de oídos. Para ser honestos, se trata de un grupo joven conformado por tres chicos sumamente talentosos que traen para nosotros una propuesta espectacular, canciones que nos recuerdan a la adolescencia y con las cuales simplemente nos perdemos entre sus texturas y sonidos.

¿Quiénes son los Drug Store Romeos?

Drug Store Romeos se formó en la ciudad de Fleets en Hampshire, Reino Unido. Todo comenzó cuando los amigos de la infancia, Jonny y Charlie colgaron en el tablón de anuncios de la universidad de Farnborough un cartel en el que buscaban a un bajista para su nueva banda, con lo que no contaban era que el destino jugó de su lado, pues una joven llamada Sarah respondió y demostró rápidamente que era mejor vocalista que cualquiera de ellos.

Es así que se invirtieron los papeles. Jonny siguió en la batería, Charlie se pasó al bajo y Sarah se convirtió en la tecladista y en su nueva frontwoman. Una vez conformada la alineación definitiva, se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común; es por eso que el trío pasó el tiempo discutiendo su amor por Stereolab a través de Messenger y viendo videos de Portishead, Cocteau Twins, Mojave 3, Belly, Galaxy 500 y Mild High Club en el laboratorio de cómputo de la escuela.

De una pequeña ciudad hasta Londres

Los tres no tardaron en ponerle nombre a la banda, Drug Store Romeos, aunque tampoco perdieron el tiempo para empezar a componer sus propias canciones y tocar en vivo. En 2016 dieron sus primeros shows, en foros que estaban especialmente reservados para grupos formados en la universidad en la que asistían, como el Guildford Boiler Room y en Aldershot West End Centre, pero más tarde dieron el siguiente paso.

En esa misma época, Sarah, Jonny y Charlie decidieron viajar desde Fleets hasta Londres, tocando en venues como el Brixton Windmill hasta tres veces por semana. Pero así como una banda que apenas va iniciando, llevaban todo su equipo de vuelta hasta su ciudad natal en tren, pues según ellos mismos, ninguno de los integrantes tenía edad para conducir. Así que ya se los imaginarán, cargando amplificadores y maletas en la madrugada.

Ver en YouTube

Firmando con una disquera importante

Esta rutina se volvió habitual para Drug Store Romeos, quienes poco a poco lograron hacerse de un nombre en el circuito de música independiente londinense. Con mucho esfuerzo y dedicación, lograron juntar dinero para grabar lo que sería su sencillo debut y el 1 de marzo de 2018 vio la luz una rola llamada “Adult Glamour”; una canción que quizá no llamó la atención de muchas personas pero les sirvió para pulir su sonido.

Tras un buen rato tocando en pequeños venues, en 2019 les llegó su primera oportunidad importante. Fiction Records, la disquera conocida por lanzar en el Reino Unido a bandas grandes como The Cure, Crystal Castles, Tame Impala, Death From Above 1979, The Maccabees, Kaiser Chiefs, Yeah Yeah Yeahs, Elbow, Ian Brown, White Lie y The Naked and Famous se fijó en Charlie, Sarah y Johnny, quedaron tan impresionados que les ofrecieron un contrato.

Ver en YouTube

Dando el gran paso al mainstream

El primer lanzamiento de Drug Store Romeos con este sello fue “Now You’re Moving” en 2019, donde por fin muestran un montón de material nuevo, escrito y gran parte de él influenciado por Sarah, cuyo trabajo artístico personal y de investigación terminó compilado cuidadosamente en canciones que compuso en un rincón de su cuarto y ahora están a la vista del mundo. Y la verdad es que lo agradecemos por completo.

Aquel año lo terminaron lanzando “Frame of Reference”, rola que brilla por completo por el teclado y la delicada voz de su vocalista. Tras construir una identidad lejos de la escena musical londinense y en los suburbios aislados de otro sitio como lo es Fleets, la banda está saliendo de su capullo con un propósito, una dirección y el impulso de una gran disquera. Pero estos chicos tienen mucho talento que demostrar.

Ver en YouTube

En 2020, Drug Store Romeos estrenó varios sencillos, entre ellos “Quotations For Locations”. Esta es una rola sumamente inocente en la que exploran unas cuantas vibras electrónicas a través de un sintetizador que parece salido de un videojuego. Por si esto no fuera suficiente, también sorprendieron con “Jim, Let’s Play”, de esas canciones que al escucharlas simplemente te dejas llevar por sus texturas y te olvidas de todo lo que pasa a tu alrededor.

¿Qué es lo que hace especial a Drug Store Romeos?

Sin duda, Drug Store Romeos es una propuesta muy interesante. A través de su corto repertorio podemos escuchar distintas influencias, como el indie o el bedroom pop, que demuestran que ellos no se quieren encasillar en un solo género. Sin embargo, también se pueden percibir en sus canciones elementos en común como teclados con sonido retro que nos recuerdan a los 70, baterías electrónicas y una voz seductora y misteriosa.

Por si esto no fuera suficiente, Sarah, Jonny y Charlie también buscan crear una estética audiovisual única para cada una de sus rolas. Prácticamente cada tema que componen tiene su propia paleta de colores y personalidad, ninguna se parece a la anterior y eso es muy difícil de conseguir. A pesar de que son tres jóvenes que están en sus veintes, se puede notar una enorme madurez musical, gracias a la producción tan rica en sus canciones.

Ver en YouTube

En realidad, Drug Store Romeos se trata de tres amigos que el destino reunió para hacer lo que más les gusta, disfrutar de su compañía, escuchar y tocar música. Muy pocas veces tenemos ejemplos como este, donde unos adolescentes llenos de inocencia pero sobre todo de talento nos demuestran que crecer en una pequeña ciudad es el lugar ideal trae como resultado temas que complementan y llegan a romantizar nuestra existencia, a veces lenta y aislada.