Adiós guitarras: Ed Sheeran le entra al EDM en su nueva rola “Bad Habits”

No cabe duda de que este año está lleno de sorpresas. A nivel musical y gracias a la situación de la pandemia en gran parte del mundo, las cosas están “regresando a la normalidad”, pues un montón de festivales y conciertos ya fueron reprogramados. Sin embargo, mientras vuelven hay artistas que de plano nos están dejando con el ojo cuadrado lanzando rolas un tanto essstrañas, justo como lo hizo Ed Sheeran con su nuevo sencillo.

Luego de casi dos años de No.6 Collaborations Project, su más reciente material discográfico, el cantautor británico nos presentó a finales del 2020 una rola recién salida del horno, “Afterglow” (si no la han escuchado, se las dejamos POR ACÁ). Sin embargo, y luego de regalarnos un par de momentos épicos junto a Courteney Cox y aprovechando la reunión de Friends, Ed está de vuelta con lo que mejor sabe hacer: componer música.

Ed Sheeran saca su lado pop con “Bad Habits”

Desde hace un par de semanas, Ed Sheeran anunció con bombo y platillo que muy pronto estrenaría otra rola, la cual lleva por nombre “Bad Habits”. Más allá de emocionar con esta noticia, a muchos nos dejó con la boca abierta porque el fragmento que presentó sonaba muy diferente a las canciones que normalmente compone. Finalmente este 25 de junio por fin podemos escucharla completa y la verdad, no sabemos qué pensar.

Para nadie es un secreto que desde hace un buen rato, Sheeran le quiso apostar al pop y los sonidos electrónicos; eso sí, siempre combinándolos con su característica guitarra acústica. Sin embargo, en este tema se olvidó por completo de la lira para crear una melodía evidentemente influenciada por el EDM, con sintetizadores pulsantes y bajos contundentes. Sin duda, este es uno de los cambios más importantes de su carrera.

Por si esto no fuera suficiente, Ed también estrenó el video oficial de esta canción, el cual fue dirigido por Dave Meyers –quien ha trabajado con una larga lista de artistas, desde Jay-Z y The Offspring hasta Billie Eilish y Taylor Swift–. En él vemos al cantante pasándola bomba convertido en vampiro y junto a otros seres donde hacen lo que se les da la gana, pero no se dejen engañar, porque todo cambia al amanecer.

Hasta el momento, Ed Sheeran no ha confirmado si esta rola formará parte de su siguiente material discográfico, aunque de acuerdo con NME, su nuevo álbum podría llamarse (-). Mientras esperamos a que suelte más información al respecto y para que inicien el día con toda la actitud, a continuación les dejamos su último sencillo para que lo escuchen completito, “Bad Habits”: