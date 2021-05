Una más: Emiten orden de arresto en contra de Marilyn Manson por agresión

Parece que las cosas van de mal en peor para Marilyn Manson. Luego de que la actriz, Evan Rachel Wood acusara al cantante por abuso y violencia, más personas declararon haberlo visto teniendo conductas inapropiadas. Apenas hace unos días, otra actriz de Game of Thrones, Esmé Bianco lo denunció por violencia sexual y ahora, ya hay una orden de arresto en su contra por un incidente de agresión que ocurrió hace dos años.

Resulta que el pasado 25 de mayo, la policía de New Hampshire en Nueva Inglaterra, publicó un comunicado en el que anunciaban una orden judicial en contra de Brian Warner –como en realidad se llama Manson–. Entre las razones que detallaron por las cuales solicitan la presencia del ‘reverendo del mal’ está que durante un concierto que se llevó a cabo el 18 de agosto de 2019 en el Bank of New Hampshire Pavilion, le escupió a un camarógrafo.

Marilyn Manson se enfrenta a dos cargos por agresión

De acuerdo con Consequence of Sound y gracias a un video obtenido por TMZ, se puede ver lo que sucedió esa noche en el concierto de Marilyn Manson. En un breve clip se aprecia cómo el cantante escupe directamente hacia una cámara que se estaba utilizando como parte de la alimentación en el lugar. El camarógrafo alega que parte de la saliva del músico también llegó a su persona, lo que llevó al individuo a presentar una denuncia en su contra.

Según el Departamento de Policía de Gilford, Manson se enfrenta a dos cargos de agresión simple por este incidente. A pesar de que las autoridades mencionan que los representantes de Warner estuvieron al tanto de la orden judicial durante algún tiempo, no ha hecho ningún esfuerzo por regresar a la ciudad para responder a las acusaciones pendientes. Y ojo, porque de no presentarse, podría pagar muy caros los platos rotos.

Los cargos a los que se enfrenta Marilyn Manson por escupirle a este camarógrafo en 2019 van desde una pena potencial de dos años de prisión y una multa de 4 mil dólares. Las autoridades de New Hampshire también dejaron muy claro que estos cargos no están relacionados con las acusaciones de agresión sexual presentadas contra el cantante en los últimos meses, por las cuales el FBI y el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles ya están investigando.