Reinventarse como músico para crear un disco íntimo: Una entrevista con Damon Albarn

El 2021 es un año bastante importante, sobre todos si se trata de lago que tenga qué ver con la industria musical. Y no, no hablamos del regreso oficial de los festivales y conciertos en vivo en gran parte del mundo, también porque durante todo este periodo, un buen de artistas rompieron el silencio para presentarnos rolas recién salidas del horno. Tal es el caso de Damon Albarn, quien vuelve y por la puerta grande con todo y nuevo disco.

Como recordarán, fue en 2014 cuando el líder de Blur, Gorillaz y más proyectos, estrenó su primer álbum en solitario: Everyday Robots. Más allá del enorme recibimiento y la aceptación por pare de la crítica especializada y los fans gen general, Albarn dejó de lado su carrera en solitario para dedicarse a un montón de cosas más. Sin embargo, tal parece que es el momento exacto para regresar con música nueva por su propia cuenta.

Damon Albarn está de vuelta con su segundo disco solista

Hace unas semanas, Damon Albarn anunció con bombo y platillo el lanzamiento de The Nearer the Fountain, More Pure Stream Flows, su siguiente material discográfico como solista y que en un inicio sería el nombre de un nuevo proyecto. Poco a poco ha ido soltando algunos detalles y también ha presentado varios sencillos sobre este disco, el cual tiene una enorme inspiración y que inevitablemente tiene que ver con nuestra relación con el medio ambiente.

Aprovechando que el próximo 12 de noviembre por fin podremos escuchar completo este material discográfico, tuvimos chance de platicar con el mismísimo Damon, quien además de soltar más detalles sobre el disco, nos contó sobre los planes de Gorillaz para el 2022, la verdadera razón por la que ama venir a México y hasta su pronóstico para el Chelsea en lo que resta del año. Una plática sumamente completa con uno de los artistas más grandes de su generación.

La inspiración de este nuevo álbum de estudio

Uno de los puntos más interesantes de The Nearer the Fountain, More Pure Stream Flows es la inspiración. Para componer este proyecto, Damon Albarn se encerró en un estudio en Islandia y se basó en los paisajes y todo lo que estaba a su alrededor para escribir estas 11 canciones. El resultado es un disco sumamente íntimo y personal en el que refleja esperanza, introspección y más sentimientos que seguramente les erizará la piel.

“Comenzó aquí, mirando hacia mi ventana, esta es la vista que tenía desde mi ventana (Damon nos enseñó en su iPad algunas fotografías que tomó durante ese tiempo en Islandia) Así que imagínate que junto a esto teníamos una banda de 12 músicos de orquesta y solo mirábamos por la ventana, nos fijábamos qué estaba pasando por ahí y jugábamos con la atmósfera. Veíamos cómo cambiaba el clima y los pájaros, la gente, las luces. Fue fantástico, fue muy divertido”.

Un disco que habla sobre los cambios y la evolución de Albarn como músico

Para nadie es un secreto que Damon Albarn es un músico que constantemente está evolucionando tanto los ritmos y géneros que toca, como la forma en que graba su música. Eso es algo que muchos –nos incluimos– le admiramos, tener esa capacidad de cambiar a cada rato y sorprender al mundo. Y eso refleja con este nuevo álbum, que su transformación como artista aún no termina, todavía tiene muchos lados por explorar.

“Este es el resultado de aprender a tocar con muchos músicos y tener un sonido en el que confiar. El poder de la improvisación y del impulso, que no necesariamente revela lo que estás tocando o porqué lo estás haciendo, solo tienes que responder, porque cuando estábamos en Islandia no tenía ni idea de lo que estaba escuchando. Solo ponía atención a lo que estaba pasando afuera (…) De alguna manera tratas de hacer un audio de memoria de lo que acabas de ver. Es una fantástica forma de trabajar”.

Entrevista con Damon Albarn

Si quieren conocer este y otros detalles como la vez que Damon Albarn quiso que David Attenborough colaborar en el Plastic Beach de Gorillaz, los planes a futuro que tiene con la banda animada, las ganas que tiene de presentar The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows en México, el Chelsea y hasta por qué ya no trae el famoso mullet, a continuación les dejamos la plática completa que tuvimos con este musicazo que por supuesto, no se la pueden perder: