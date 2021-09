De películas, depresión y ¡perritos!: Una entrevista con Sufjan Stevens y Angelo De Augustine

¿Cuántas historias de soledad nos han conmovido y hemos compartido? ¿Cuánta melancolía puede estar almacenada en cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que detona que nos malviajemos y nos dé el bajón? Esto no es extraño para Sufjan Stevens, quien explora con genialidad estos sentimientos en cada una de sus canciones. Pero ahora tiene compañía, pues acaba de lanzar su álbum colaborativo con Angelo De Augustine titulado A Beginner’s Mind.

Tuvimos la oportunidad de charlar con ambos cantautores sobre este peculiar álbum (chécate acá nuestra reseña), pues además de que son artistas que se complementan a la perfección, el concepto del disco es lo que nos lleva a pensar que el sentimiento está ahí, solo falta un detonante, por muy casual que sea.

Sufjan Stevens y Angelo De Augustine, maratoneando y componiendo

Si bien Stevens y De Augustine ya estaban en el proceso de colaborar juntos, el álbum no tomó forma hasta que hubo un momento en el que se dieron cuenta que su inspiración venía de un lugar común… mucho más común de lo que pensaban.

“En algún punto estábamos viendo películas por las noches y luego nos dimos cuenta en la mañana que esas películas estaban influyendo en nuestra composición. No estábamos esperando salir con un disco o algo así, fue solo escribir material, pero hicimos muy buenas cosas así que decidimos terminarlo”, nos comentó Sufjan quien confesó que ya traía ganas de armarse algo con Angelo pues conocía sus habilidades para componer, pero no solo eso, también porque coinciden en la manera en la que sienten el mundo.

‘¿Por qué me siento tan mal y depresivo todo el tiempo?’: Sufjan Stevens

Y como a todos, también a ellos les cayó la voladora en plena pandemia. Sufrieron el parón y el home office, el trabajo a distancia que “no se sentía como una verdadera colaboración porque no puedes hablar en tiempo real” según Angelo De Augustine. ¿Acaso eso influyó en el tono del disco? Para Sufjan y Angelo cualquier suceso es digno de ese cuestionamiento que detona la melancolía y hasta la depresión.

“Creo que Angelo y yo somos personas muy solitarias, tristes y depresivas [risas], definitivamente conectamos a ese nivel. Este disco tiene una tristeza, una naturaleza introspectiva, porque somos muy pensativos, sensibles, eso nos sale natural con o sin una pandemia”, aseguró Sufjan Stevens mientras seguía riéndose de su propia complejidad y señalando que Angelo y él son seres muy existenciales que constantemente están pensando en su lugar en el mundo, en la naturaleza, en el cosmos.

“Es el tipo de cosas que piensan los artistas: ‘¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué es todo esto? ¿Y por qué me siento tan mal y depresivo todo el tiempo? [Risas] Ese es el significado de la música, puede reflejar eso, Y muchas de estas canciones es sobre sentirse alienado, desconectado, aislado, es sentir la persona contra el grupo, contra la sociedad, es un tema recurrente en muchos de estos filmes, yo o nosotros contra el mundo”, justificó Stevens citando a Clash of the Titans y The Wizard of Oz como las inspiraciones en esta temática, estar en lugares peligrosos y tratar de regresar a casa.

“También hay mucha esperanza ahí, creo, espero”.

‘The Thing’, la película que le voló la cabeza a Stevens

Alguien que compone un disco inspirado vagamente en películas debe tener recuerdos o momentos muy específicos relacionados con el cine. Una película que lo haya marcado. Angelo De Augustine eligió The Asparagus, un viaje animado que lo dejó impactado y se convirtió rápidamente en su favorita. Para Sufjan fue The Thing, la primera película que lo sacudió a la tierna edad de 7 años.

“Siempre he sido un fanático de las películas de horror, y ‘The Thing’ simplemente me voló la cabeza, incluso hasta el día de hoy me encanta esa película, creo que es una de las mejores películas que se han hecho,” pero Sufjan Stevens no se quedó ahí, fue más allá. Hubo un detonante y esta película, además de impactarlo visualmente, está vinculada a un recuerdo agridulce de su niñez.

“Vengo de una familia grande, mi cumpleaños es en el verano así que nunca tuve esas grandes fiestas en la escuela y no tenía muchos amigos, así que mi cumpleaños nunca fue un gran acontecimiento cuando era chico, pero por alguna razón cuando tenía 7, mis padres me dijeron que podía hacer lo que quisiera para mi cumpleaños, lo que era muy inusual para mí en ese momento, y podía hacerlo solo con ellos, sin mis hermanos ni amigos, yo sería el centro de atención. Así que quise ir a una cartelera doble e ir después a Chuck E. Cheese’s”. Justo en el cora, sobre todo si recordamos su disco Carrie & Lowell

‘A Beginner’s Mind’, un disco conceptual con todo el sello de Sufjan

Cuando hablamos de álbumes conceptuales es imposible no pensar en el oriundo de Michigan, pues esa es la forma en la que logra conectar los cabos sueltos de las emociones y los aterriza con narrativas o instrumentación totalmente fuera de lo común. Este no es la excepción. Pero, ¿por qué esa fascinación por darle un concepto a cada disco?

“Creo que es más fácil trabajar en series y en categorías y con restricciones, hacen que el proceso sea más fluido. Me alineo dependiendo de las herramientas o la instrumentación. Hubo un momento en donde hice un montón de música folk y luego con ‘The Ascension’ quise alejarme de eso deliberadamente y me limité a mí mismo a percusiones y sintetizadores, y por supuesto influyó en la naturaleza de la música, el contenido y todo eso”.

A Beginner’s Mind es su regreso al folk pero con las huellas que le ha dejado el camino recorrido: “Con este disco, realmente estábamos comprometidos en tener guitarras acústicas e instrumentos folk, también introdujimos algo de ambient, sintetizadores y cosas así, pero intencionalmente es un disco folk”.

Si hay perritos, nada puede salir mal

A diferencia de sus placas en solitario, este álbum tenía que ser el resultado de algo que reflejara el trabajo de ambos: “Cada decisión creativa es deliberada, considerada, editada, y desarrollamos diferentes medidas de lo que funciona y no, teníamos que estar de acuerdo ambos”, señaló Sufjan Stevens al tiempo que De Augustine lo confirmaba apuntando que ambos realmente se preocuparon mucho por las palabras, la melodía, los acordes. “Todo realmente importa y creo que trabajamos muy duro para que cada palabra fuera la palabra correcta”.

Y no solo la palabra correcta, también el sentimiento indicado. Cuando quisieron darle confort al mundo lo hicieron a través de sus lomitos Joku y Charlie en el video de Reach Out, quienes nos cautivan durante todo el clip, pero sobre todo cuando sus caritas aparecen en el cielo.

“¡Sí, cuando lo ví pensé que se veían geniales! Fue idea de la editora del video (Jess Calleiro). Recibimos instrucciones detalladas de lo que debíamos filmar para el video, pero creo que al final caminamos con nuestros perros y no hicimos lo que debimos, pero todo funcionó muy bien”, nos confesó De Augustine quien dejó de lado la timidez para soltar una gran carcajada junto con Stevens al momento de hablar de sus perritos.

Y es que ambos estuvieron de acuerdo en que la compañía de las mascotas fue uno de los pocos bálsamos que nos quedaron para reconfortarnos en los momentos difíciles.

“Creo que las mascotas de la gente fueron muy importantes durante la pandemia. Están siempre para ti, te dan amor incondicional y son muy leales, y estables la mayoría de las veces. Son seres muy simples. Creo que, para muchas personas, era necesario tener ese amor incondicional de sus perros y gatos durante esta pandemia”.

Sufjan, lo dijiste todo.