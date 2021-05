Escucha un fragmento de “Crazy”, la canción inédita de Slash y Chester Bennington

Parece mentira pero este 2021, se cumplirán cuatro años desde la muerte del frontman de Linkin Park, Chester Bennignton. A pesar de que nos dejó un enorme legado, aún hay joyitas que dejó grabadas y que hasta la fecha nadie –mas que las personas cercanas a él– han escuchado. Una de esas cosas fue una curiosa canción que el cantante trabajó con Slash y que en un inicio sí vería la luz dentro de un álbum, pero al final sus planes se cayeron.

Resulta que por ahí en el lejano 2010, el guitarrista de Guns N’ Roses se puso en contacto con Chester para componer con él en su disco debut como solista. Ambos se conocieron y entraron al estudio para unir sus talentos en una rola que se llamaba “Crazy”. Sin embargo, Mike Shinoda y compañía se opusieron a que lanzaran este tema y en su lugar, llegó el legendario Lemmy Kilmister para cantar en esta canción que renombraron como “Doctor Alibi”.

Aparece en internet la colaboración de Chester Bennigton y Slash

A pesar de todo y tras la muerte del vocalista, parece que las grabaciones de Chester Bennigton junto a Slash no se perdieron del todo. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues gracias al internet de las cosas y a aquellos que filtran un montón de contenido en la red , tenemos un fragmento de esta colaboración poderosa y que sin duda juntaba a dos grandes del rock. Eso sí, tenemos que decirles que dura muy poco y que nos deja con ganas de escuchar más.

Hace unos días apareció en YouTube unos cuantos segundos de “Crazy”. En esta rola podemos escuchar el inicio, con el guitarrista aventándose unos riffs espectaculares como de costumbre, pero lo interesante es escuchar la voz de Chester combinada con la lira, dando como resultado un tema poderoso, lleno de energía y crudeza. Pero siendo honestos, nos dio para abajo saber que nunca la podrán tocar en vivo y a todo color.

¿De dónde salió este fragmento?

De acuerdo con Consequence of Sound, en una entrevista para el podcast de Guns N’ Roses, Appetite for Distortion, el productor del primer disco en solitario de Slash, Big Chris Flores, fue el responsable de rescatar el fragmento de esta canción. Pero no solo eso, sino que también volvió al mismo estudio para agregarle una batería programada y bajo a la canción. Además, contó cómo fue que se dio la participación de Chester Bennigton en el álbum.

“Le enviamos el demo y organizamos una sesión. Chester vino, literalmente, probablemente unas horas, lo grabó y fue, como, ‘Hey, ¿puedo pasar un rato?’ y eso fue lo último. Fueron una o dos tomas cuando llegó. No había nada realmente. Creo que parte de la razón por la que se archivó durante tanto tiempo fue por respeto, simplemente por esperar a que Linkin Park lanzara lo que fuera a lanzar con Chester y luego dar a Talinda y a su madre tiempo para decidir si querían hacer algo con él. Slash no había escuchado nada de ellos y se había olvidado, creo, así que fue el momento perfecto (para lanzarla)”, dijo Flores.

La idea es lanzar esta rola para ayudar a una buena causa

En una entrevista para Variety, Slash habló sobre “Crazy” y comentó que la esposa de Chester Bennigton contaba con la grabación. “Su familia lo tiene, así que dependería totalmente de ellos. Era realmente bueno. Era increíble. Me parecería bien si quisieran (publicarla). Musicalmente, es básicamente lo mismo que la canción de Lemmy, pero la letra es realmente conmovedora”, declaró el guitarrista de Guns N’ Roses, esperando que un día por fin viera la luz.

Afortunadamente, eso cambiará gracias a Big Chris Flores, pues pretenden lanzar una versión final de esta rola en un futuro no tan lejano, aunque todavía no hay una fecha oficial de estreno. Según el propio productor, la idea es que las ganancias que se obtengan con el sencillo las donen directamente a 320 Changes Direction, la organización de concienciación sobre la salud mental creada por la viuda de Chester, Talinda Bennington.

De cualquier manera, mientras esperamos más noticias sobre el lanzamiento oficial de la canción y para matar un poco las ansias, acá les dejamos el fragmento que apareció en internet de “Crazy”, la colaboración entre Slash y Chester Bennington: