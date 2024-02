Storyteller: La exhibición de Taylor Swif que tiene un museo en Nueva York

Lo que necesitas saber: El Museo de Artes y Diseño (MAD) en la ciudad de Nueva York, tiene una exhibición de Taylor Swift con varios de sus objetos personales y vestuarios que ha usado en sus giras.

Ya a estas alturas nos queda muy claro el por qué a Taylor Swift también la llaman como ‘La industria musical’, pues desde sus inicios la ahora ganadora de 14 premios Grammy, no hace más que cosechar éxitos con cualquier cosa que hace.

Ya sea con sus discos, los álbumes regrabados, su gira mundial del ‘The Eras Tour’, la película de dicho tour y más, Taylor Swift es uno de los nombres más destacados dentro de la industria musical. Y obvio era cuestión de tiempo para que también pudiéramos verla en un museo.

Hay una exhibición de Taylor Swift en el Museo de Arte y Diseño de Nueva york. Foto: Getty Images

Un museo de Nueva York tiene una exhibición de Taylor Swift

Claro que no lo decimos literalmente. Nos referimos más a la exposición ‘Taylor Swift: Storyteller’, una que se encuentra en el Museo de Artes y Diseño (MAD) en la ciudad de Manhattan, de Nueva York, y donde los/las fans de la cantante pueden admirar desde outfits hasta otros objetos que Taylor ha usado.

Para que se den una idea, parte de esta exhibición incluye los trajes de porristas que Taylor y sus bailarinas usaron para el video de “Shake It Off” (2014), o también está el vestido de novia rojo y el uniforme de botones que vimos en el clip de “I Bet You Think About Me (Versión de Taylor) (From The Vault)”.

Taylor Swift en el video de “Shake It Off”. Foto: YouTube

Donde las fans pueden encontrar varios atuendos y accesorios que Taylor Swift

‘Taylor Swift: Storyteller’ también tiene el famoso –y muy recreado atuendo en el ‘The Eras Tour’– mono de piedras coloridos que Tay Tay vistió en el video de “Bejeweled” que ella misma dirigió, así como otros conjuntos, accesorios, joyas y proyecciones de videos musicales.

Aunque al principio la exhibición en cuestión sólo estaba disponible hasta el 4 de septiembre de 2023, al final se extendió el periodo al 24 de marzo de este 2024. Así que si son swifties y andan por Nueva York, no duden en asistir a esta exhibición.

Foto: YouTube

Los boletos para la exhibición de Taylor Swift cuestan alrededor de 400 pesos

Hablando de los boletos para esta exhibición, el MAD cuenta con un pase de acceso total que cuesta 25 dólares (unos 430 pesos mexicanos) e incluye la entrada general al museo para ver la colección de la también conocida como ‘Industria musical’.

Cabe mencionar que estos boletos son para entradas programadas y hay un número limitado de ellos disponibles cada hora. Además, los tickets no son reembolsables ni tampoco hay un descuento a ciertos grupos de edad. Claro, a menos que se organicen para un recorrido en grupo.

El museo exhibe varios de los outfits que Taylor Swift ha utilizado en sus conciertos y giras. Foto: Getty Images

Aunque hay descuentos si se arman grupos para este recorrido por la carrera de Taylor Swift

El MAD da la oportunidad de reservar uno de sus tours privado en grupo, los cuales son guiados por personal del museo y que solamente están disponibles los días viernes, sábados y domingos. Claro, siempre con una reservación y dependiendo de la disponibilidad.

El precio es de 40 dólares por persona y en grupos de mínimo 8 personas. Aunque claro, hay un descuento de 20 de los verdes en caso de que los grupos en cuestión sean de más de 10 personas. Las reservaciones se hacen a la gerente de participación de visitantes, Thais Bignardi, al siguiente correo electrónico tours@madmuseum.org.

