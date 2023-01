Fall Out Boy intenta robarse a Rivers Cuomo en el rifado video de "Heartbreak Feels So Good"

No cabe duda que el 2023 será un gran año para los regresos musicales. Lo decimos porque muchas bandas y artistas volverán en los próximos meses luego de un buen rato en silencio con música recién salida del horno bajo el brazo y proyectos bastante interesantes. Tal es el caso de Fall Out Boy, quienes después de cinco años sin material nuevo, estarán de vuelta con su siguiente álbum de estudio.

Hace algunos días, Patrick Stump, Pete Wentz y Andrew Hurley confirmaron que en algunas semanas tendremos chance de escuchar su nuevo disco titulado So Much (For) Stardust (POR ACÁ les contamos todos los detalles). Sin embargo, no todo fue maravilloso, pues el mismo día que soltaron esta gran noticia, el guitarrista Joe Throhman anunció su salida de la agrupación para cuidar su salud mental. De cualquier manera, como dicen por ahí, el show debe continuar y la banda sigue promocionando esta placa.

Foto vía Instagram:@falloutboy

Fall Out Boy estrenó una nueva rola y el protagonista del video es… ¿Rivers Cuomo?

Resulta que este 25 de enero y de la nada, Fall Out Boy estrenó la rola “Heartbreak Feels So Good”, un nuevo sencillo de su próximo material discográfico. Por supuesto que esta canción causó emoción, porque a diferencia de la primera carta de presentación del álbum, la cual sonaba como a sus primeros años, acá la banda se aventó a combinar guitarrazos con pequeños destellos electrónicos. Una mezcla bastante peculiar acompañada de coros que sin duda, se escucharán macizo cuando la toquen en vivo en cualquier estadio o arena.

Pero eso no fue todo, pues para promocionar este single, la agrupación estrenó un videoclip, el cual contó con la dirección de Whitey McConnaughy (que ha trabajado con artistas como ZZ Top y Band of Horses) así como la participación del mismísimo Rivers Cuomo… sí, así como lo leyeron. En el video, Patrick Stump y compañía arman un plan para secuestrar al frontman de Weezer (con quienes compartieron en el Hella Mega Tour en 2021). Sin embargo, no contaban con que el líder de la banda de Los Ángeles tenía todo fríamente calculado, pues contrata a fans y hasta a motociclistas para que lo cuiden, jiar jiar jiar.

Rivers Cuomo en el video de “Heartbreak Feels So Good” de Fall Out Boy/Foto: Captura de pantalla

Por si esto no fuera suficiente, también hay algunas referencias a que Joe Throhman no está con ellos, demostrando que ya sabían que el guitarrista se daría un descanso. Recuerden que So Much (For) Stardust, el octavo material discográfico de Fall Out Boy estará disponible en plataformas digitales el próximo 24 de marzo. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escucharlo completito y calentar motores, a continuación les dejamos el videoclip de “Heartbreak Feels So Good” protagonizado por el buen Rivers Cuomo: