Lo que necesitas saber: Trent Reznor dará rienda suelta a su faceta como compositor de música para películas. También forma parte del cartel de Future Ruins.

“La música cuenta la historia”, es el slogan de Future Ruins, el festival que organiza Nine Inch Nails (NIИ), en el que dará cabida a creadores de las obras que, quizás, más hemos escuchado: música de películas, series y más…

¿Quiénes participarán en el festival creado por NIN?

“Algunas de las canciones más potentes de nuestro tiempo nunca se habían escuchado en vivo, hasta ahora”, se presume en el anuncio de Future Ruins…

El cartel de este festival luce espectacular: el creador de la música de The White Lotus, Cristobal Tapia de Verr; la compositora del “score” de Fleabag y la música de la película The Lesson, Isobel Waller-Bridge… además del líder de The Roots, Questlove.

También participarán los creadores de la música de Stranger Things, Kyle Dixon y Michael Stein. Además del integrante de DEVO, Mark Mothersbaugh, a quien se le debe la divertida música de programas como El Mundo de Beakman y Un show más, y filmes como The Royal Tenenbaums y Thor: Ragnarok. Puro de alto calibre.

¿Cuándo y dónde el Festival Future Ruins?

Y bueno, también hay nombres de compositores que solitos podrían llenar cualquier foro: el gran John Carpenter y el genial Danny Elfman. Claro, también participarán en Future Ruins, en su papel de compositores, Trent Reznor y Atticus Ross.

Future Ruins, el festival creado por el líder de NIN será realizado el 8 de noviembre en Los Ángeles. Será “el primer festival de música de los compositores más influyentes del mundo”.

Los boletos para el Future Ruins estarán a la venta el miércoles 21 de mayo, a partir de las 12:00 horas.