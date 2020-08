Otro soldado caído: El festival Tecate Emblema se pospone hasta el 2021

Cuando empezó el año nos empezamos a saborear con locura que el circuito de festivales volvía a empezar. Todos bien repartidos durante el año para poder ahorrar unos quintos e ir a bailar a los más que se pudieran. Pero cha-le… El 2020 tenía otros planes para los amantes de la música en vivo. La pandemia llegó a arruinarlo todo y esta noticia sólo lo confirma: el Tecate Emblema se pospone hasta el 2021.

¿El Tecate qué? Sí, el Tecate Emblema. Afortunadamente –y hasta que llegó el coronavirus–, estábamos viviendo un momento espectacular en México para la música en vivo. Festivales gigantes y festivales pequeños por doquier. Otros, llegaban a presentarse al público mexicano como lo iba a hacer el Tecate Emblema, y la verdad, es que lo iba a hacer por la puerta grande.

Con Twenty One Pilots, Gwen Stefani, One Republic, Empire of the Sun y Carly Rae Jepsen, el Tecate Emblema pretendía armarse una fiesta ideal para todos los amantes de la música que no les da miedo escuchar todo tipo de géneros en un festival. Esos que van a mover el cuerpo y a dejar volar la mente. Desde pop, rock, electrónica, reggaetón, rap, R&B y hasta música alternativa.

También puedes leer: EL FESTIVAL CEREMONIA SE MUEVE AL 2021

Originalmente, el Tecate Emblema se iba a armar el 22 y 23 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Sin embargo, el famoso COVID-19 recorrió la fecha hasta el 18 y 19 de septiembre. Pero llegó la mala, amigos. Es oficial. Se pospone el bailongo hasta el próximo año.

El festival Tecate Emblema queda pospuesto para el 2021. Encuentra más información en el siguiente comunicado y quédate pendiente de nuestras redes sociales. pic.twitter.com/fbJcsEWOA5 — Tecate Emblema (@TecateEmblema) August 21, 2020

Además de la noticia de la cancelación, nos enteramos que los boletos vendidos serán válidos para la edición del 2021. Así que si los tienen por ahí, guárdenlos con su alma porque siguen teniendo el mismo valor que antes: una muy buena fiesta. Con respecto al cartel del próximo año, no se dio información al respecto. Habrá que esperar por información oficial en los próximos días.