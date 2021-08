FINNEAS anuncia su disco debut con la rola “A Concert Six Months From Now”

Contra todo pronóstico, el 2021 parece ser el año que tanto estuvo esperando la música. Y no solo lo decimos porque los festivales y conciertos están regresando en gran parte del mundo, sino porque un montón de artistas andan anunciando proyectos con los cuales, parece que quieren volver a los escenarios. Sin embargo, y luego de convertirse en uno de los productores más importantes del momento, FINNEAS por fin se enfocará en su carrera solista.

Como recordarán, es el responsable detrás del sonido y la música que llevó a su hermana, Billie Eilish al éxito –aunque también lo consolidó a él en la industria musical–, pues trabajó con ella en todos sus sencillos y en los dos álbumes de estudio que ha lanzado hasta el momento. Pero en realidad, Finneas O’Conell ya llevaba un buen rato haciendo discos y rolas por su cuenta, y publicando su material en plataformas digitales.

FINNEAS anuncia los detalles de ‘Optimist’

Durante 2020 y luego del lanzamiento de su primer EP un año antes, FINNEAS nos sorprendió estrenando varios sencillos, entre ellos una rola llamada “What They’ll Say About Us” (POR ACÁ pueden escucharla) que parecía ideal para la cuarentena. Aunque bajita la mano, también presentó canciones interesantes como “American Cliché” e incluso colaboró con Girl in Red y en “Say What You Will”, lo nuevo de James Blake.

Pero ahora, el músico y productor de 24 años nos dejó con el ojo cuadrado anunciando con bombo y platillo que en unas cuantas semanas tendremos chance de escuchar su álbum debut. De acuerdo con Pitchfork, Finneas reveló que Optimist será el título de este material discográfico, que contendrá 13 canciones compuestas y producidas por él mismo. Eso sí, esa no fue la única sorpresa que soltó para hacer este anuncio.

Por si no fuera suficiente, el productor de Billie Eilish estrenó el videoclip oficial de su nueva rola que lleva por nombre “A Concert Six Months From Now”, el cual contó con la dirección de Sam Bennett –con quien ya había trabajado previamente–. En él podemos ver al compositor recorriendo el famoso recinto de Los Ángeles, el Hollywood Bowl, subiéndose a los asientos vacíos mientras lidia con el recuerdo de un viejo amor.

Optimist, el álbum debut de FINNEAS estará disponible en plataformas digitales y formato físico el próximo 15 de octubre. Pero mientras esperamos a que llegue ese día y para ir calentando motores, a continuación les dejamos el video de su nuevo sencillo y el tracklist completo del disco:

1.- “A Concert Six Months From Now”

2.- “The Kids Are All Dying”

3.- “Happy Now”

4.- “Only a Lifetime”

5.- “The 90s”

6.- “Love Is Pain”

7.- “Peaches Etude”

8.- “Hurt Locker”

9.- “Medieval”

10.- “Someone Else’s Star”

11.- “Around My Neck”

12 .- “What They’ll Say About Us”

13.- “How It Ends”