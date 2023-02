Ya ni Elton John que es caballero, le ha aceptado la invitación… En los últimos días ha comenzado a circular información de los artistas británicos que han rechazado presentarse en la ceremonia de coronación del Rey Carlos III, cuyo equipo seguro corre por encontrar a quien le diga que sí.

Y es que de acuerdo con el diario The Sun, entre la listas de artistas que han rechazado presentarse en la ceremonia de coronación del Rey Carlos III se encuentran Adele, Robbie Williams, Spice Girls, Harry Styles, Ed Sheeran y Sir Elton John. Pero, ¿cuál es la razón?

Harry Styles ha sido uno de los artistas que ha rechazado presentarse en la ceremonia de coronación del Rey Carlos III. Foto: Getty Images

Varios artistas populares han rechazado cantar en la ceremonia de coronación del Rey Carlos III

Aunque algunos especulan que los artistas no quieren ir a la ceremonia de coronación del Rey Carlos III porque su llegada al trono no es muy bien vista por la mayoría de los británicos, sin embargo, la realidad parece que es un problema de agenda.

Por ejemplo, Elton John se encuentra en su gira de despedida y ya tiene una serie de conciertos en Alemania días antes y después de la ceremonia de coronación del Rey Carlos III, la cual se llevará a cabo el próximo 6 de mayo en la abadía de Westminster, en el centro de Londres.

Elton John andará por Alemania cuando ocurra la coronación del Rey Carlos III. Foto: Getty Images

Harry Styles, Adele y las Spice Girls son algunos de los artistas que dijeron ‘No’ a presentarse en la ceremonia de coronación del Rey Carlos III

El caso de Harry Styles no es muy distinto, pues el músico sí tiene tiempo para ir a Inglaterra en mayo. El problema es traer a sus compañeros de banda por esas fechas y darles un buen descanso en medio del ‘Love on Tour’, gira con la que vimos a Harry en México hace unos meses.

Ed Sheeran también mencionó que tiene su agenda apretada y Adele simplemente dijo que no podía cantar en la ceremonia de coronación del Rey Carlos III sin dar un motivo específico (aunque muchos creen que es porque descansará después de finalizar su residencia en Las Vegas).

Adele rechazó la invitación sin dar algún motivo. Foto: Getty Images

El palacio real trabaja contrarreloj para encontrar artistas que encabecen la ceremonia de coronación

Por ahora no se sabe cuáles serán los artistas que acompañarán al Rey Carlos III en su ceremonia de coronación, sin embargo, se rumora que podrían ser Lionel Richie, Take That (sin Robbie Williams), Olly Murs y otros artistas que si bien son británicos, no tienen la misma popularidad que los ya mencionados.

En fin, parece que la ceremonia de coronación del Rey Carlos III no pinta para comenzar nada bien (y pensar que tener una pluma que no sirve iba a ser el menor de sus corajes). ¿Qué artistas creen que al final se anime a acompañarlo?

La ceremonia de coronación del Rey Carlos III será el próximo mes de mayo. Foto: Getty Images