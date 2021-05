¡Green Day nos llena de optimismo con su nueva rola “Pollyanna”!

Vaya que el 2021 nos está dando un montón de sorpresas gratas, al menos a nivel musical. Poco a poco, los foros de conciertos están reabriendo en todo el mundo y parece que las cosas volverán muy pronto a “la normalidad”. Pero mientras esto sucede, nuestras bandas y artistas favoritos siguen componiendo canciones para alegrarnos el día, justo como lo que acaba de pasar con Green Day, que nos dejaron con el ojo cuadrado lanzando una nueva rola.

Como recordarán, en 2020 la banda de Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool lanzó su decimotercer material discográfico, Father of All Motherfuckers. Desde aquel año no hemos tenido tantas noticias sobre el grupo, más allá de que tuvieron que posponer la gira que darían junto a Weezer y Fall Out Boy, y que aprovechando la pandemia decidieron revivir el que quizá sea el proyecto alterno más secreto que tienen, The Network.

Green Day está de vuelta con una rola llena de buena vibra

Sin embargo, y luego de que las cosas con los conciertos y festivales están mejorando en todo el planeta, Green Day está festejando que reagendaron varias fechas en Estados Unidos para el Hella Mega Tour y se rifaron como los grandes lanzando en plataformas digitales una nueva rola llamada “Pollyanna”. Y sí, tiene un poco del sonido clásico de la banda, pero fusionándolo con unos cuantos sintetizadores que le dan un toque pop al asunto.

Pero no se espanten ni hagan corajes innecesarios, porque no se alejaron tanto de lo que nos tienen acostumbrados. Se trata de una rola relajada donde Billie Joe, Tré y Mike nos hablan de algo con lo que todos tuvimos que lidiar el último año: no perder la esperanza de que las cosas mejorarán. Este tema está lleno de optimismo y buena vibra, aunque claro, todo con el estilo que ha caracterizado a este trío a lo largo de su carrera.

Hasta el momento no se sabe cuáles son los planes de la banda con esta canción, pero sin duda nos pone contentos que estén de vuelta y componiendo música. Sin más qué decir, es hora de ir corriendo por los audífonos, subirle a todo el volumen para que escuchen a continuación “Pollyanna”, la nueva rola que Green Day tiene para nosotros: