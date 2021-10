La historia detrás de ‘Time Won’t Let Me Go’ de The Bravery y el libro que la inspiró

Si siguieron a las bandas estadounidenses de rock que surgieron a inicios de los 2000, seguramente recordarán a The Bravery. Formada en Nueva York por ahí del año 2003 por Sam Endicott, John Conway, Anthony Burulcich, Michael Zakarin y Mike Hindert, esta agrupación llegó para refrescar la escena de aquella época, combinando principalmente el post-punk, con el rock y algunas influencias bailables, concepto por el que se caracterizaron.

Después de lanzar su disco debut homónimo en 2005, el grupo comenzó a hacer ruido por todos lados, gracias a rolas como “An Honest Mistake” o “Fearless”. Y a pesar de que todo iba viento en popa, y lanzaron dos materiales discográficos más, en 2010 prácticamente desaparecieron y cuatro años más tarde confirmaron que se encontraban en un parón definido. Sin embargo, dejaron varias canciones que quizá muchos recuerdan y no lo saben.

The Bravery sacó su lado más introspectivo en “Time Won’t Let Me Go”

En 2007, The Bravery estrenó su segundo álbum de estudio, The Sun and The Moon. En esta placa incluyeron algunas de las rolas más conocidas de su discografía. Entre el tracklist oficial se encontraba un tema que lanzaron como primer sencillo del disco y que rápidamente se posicionó en las listas de popularidad. Claro que hablamos de “Time Won’t Let Me Go”, un verdadero hitazo que cambió un poco el sonido que la banda nos había presentado.

Esta canción, a diferencia de otras de su catálogo, era más una balada rockera que venía acompañada de una letra sumamente introspectiva. En cada verso, Sam Endicott narraba la historia de una persona que mira hacia su pasado con un montón de nostalgia, pero como muchos de nosotros en algún punto de nuestras vidas, pensaba en que si tuviera la oportunidad de retroceder haría lo que estuviera en sus manos para cambiar las cosas para bien.

Por si esto no fuera suficiente, The Bravery estrenó un gran videoclip para “Time Won’t Let Me Go”, el cual contó con la dirección de Brad y Brian Palmer. En él vemos a un chico un tanto retraído en una cafetería, que para escapar de la realidad arma una casa de cartas en la que de repente aparece la banda tocando la rola. Como dato curioso, el protagonista del video es Bryan Berg, quien tiene el Récord Guinness por construir la torre de cartas más grande del mundo.

Hay un par de referencias interesantes dentro de la canción

Aunque The Bravery componía por su cuenta todas sus rolas, así como muchos artistas, se inspiraron en alguien más. En particular, hay un fragmento de “Time Won’t Let Me Go” que llama la atención, el cual dice: “Never had a summer of ’69, never had a Cherry Valence of my own”. Y es aquí donde nos damos cuenta que la banda neoyorquina tenía grandes influencias y referencias para escribir sus canciones. Pero vamos por partes.

La primera es una mención bastante obvia a “Summer of ’69”, uno de los clásicos del músico canadiense, Bryan Adams. Sin embargo, las cosas se ponen interesantes cuando nos clavamos en la última parte, podemos notar que hay un nombre propio y si ustedes alguna vez se han preguntado de quién se trata o quién es esa persona a la que hacen referencia en la canción, de entrada les contamos que es el personaje de una novela importantísima.

‘The Outsiders’, el libro que inspiró una parte de esta rola

En 1967, la escritora estadounidense Susan E. Hinton, publicó uno de los libros más importantes de su carrera, The Outsiders (o Rebeldes, como se le conoció en algunas ediciones en español). Esta novela se convirtió en un verdadero fenómeno dentro de la literatura juvenil, pero sobre todo generó gran controversia en la época por el tratamiento de la violencia, el consumo de alcohol y tabaco entre menores, así como familias rotas y disfuncionales.

Imagínense que en su momento, llegaron a prohibir esta obra en algunas escuelas y bibliotecas porque se consideraba inapropiada pero, ¿en realidad era para tanto? Básicamente y si ustedes no lo han leído, la trama se centra en Ponyboy, un joven de 16 años que junto a sus hermanos y amigos es integrante de una pandilla, los Greasers, y así como todo grupo tienen un pleito cazado por ideales y posiciones económicas, con sus archirrivales, los Socs.

Pero las cosas cambian cuando el protagonista del libro conoce a Cherry Valance, una chica parte de los Socs con la que llega a conectar e inevitablemente se enamoró de ella. Sin embargo, un mal día el novio de esta joven busca a Ponyboy y trata de ahogarlo, es por eso que en ese momento de desesperación y al verse acorralado, el chico acuchilla a su rival. A partir de aquí las cosas se ponen bastante complicadas y turbias para él.

Para no hacerles el cuento más largo, Ponyboy decide entregarse a las autoridades y enfrentar su destino. Pero en camino a la policía, logra salvar a unos niños de un incendio, y a pesar de que fue juzgado por asesinato, al final logran absolverlo sin cargos. Después de discutir con Cherry, ambos quedan como amigos y al final, nos encontramos con que el joven, en un intento de retomar su vida, comienza a redactar todos los sucesos de la novela.

¿Cómo se podría interpretar esta parte?

The Outsiders fue tan importante que incluso, el gran Francis Ford Coppola estuvo a cargo de una adaptación cinematográfica que se estrenó en 1983 con Matt Dillon, Ralph Macchio y Diane Lane, terminando de consolidar al libro como un verdadero clásico de la literatura juvenil. Sin embargo, quizá en este punto se estén preguntando, ¿qué quería decir The Bravery citando al personaje de esta obra? Bueno, pues cada quién tiene su propia interpretación, pero ahí les va la nuestra.

Ambos fragmentos de la frase pueden verse como un complemento, la parte de “Summer of ’69” se puede relacionar con un momento de enorme felicidad, mientras que en la de Cherry Valance probablemente esté mencionando que no tuvo una persona que la hiciera pasar por un proceso brutal de cambio o una vivencia trágica. A resumidas cuentas y como entendemos de este lado, el narrador de la rola quiere decirnos que su vida ha sido muy normal.

“Time Won’t Let Me Go” de The Bravery ha sonado en todos lados

Además de ser una de las canciones infaltables en todos los conciertos de The Bravery y la que todos corean en cuanto suenan los primeros acordes, “Time Won’t Let Me Go” ha aparecido en otros medios. Para que se den una idea, la podemos escuchar en el episodio piloto de Gossip Girl, en la película Never Back Down y su banda sonora, y en capítulos de otras series como Las Vegas, Leverage y One Tree Hill.

No importa cuál sea la interpretación que le des a esta rola o el contexto en el que la escuches, simplemente con darle play logra llenarnos de melancolía, nostalgia y sobre todo, nos hace echarnos un clavado al pasado, recordando alguno que otro momento feliz o triste. Pero también, la canción tiene la capacidad hacernos reflexionar sobre el camino que hemos recorrido hasta donde estamos. Sin duda, un hitazo de esta banda.