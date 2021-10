¿Lo sabían? Así fue como el papá de St. Vincent inspiró varios de sus discos

No es nada nuevo el saber que muchos artistas en el mundo de la música utilizan sus vivencias personales al momento de componer sus canciones. Algunas de ellas buenas y otras, como todo, que hablan de experiencias que los han marcado de una manera significativa. Uno de los ejemplos más claros de eso es St. Vincent y lo ocurrido con su papá.

Annie Clark, el verdadero nombre de la cantante y compositora estadounidense, en varias ocasiones ha tomado inspiración en los romances y otros sucesos de su vida para crear música. Sin embargo, uno de los sucesos personales que quizá más sorprendió a los fans fue el que St. Vincent utilizó para el concepto ‘Daddy’s Home’.

En 2010 el papá de St. Vincent fue arrestado por un fraude

Como muchos quizá sabrán (y si no ahorita ya se enteraron), el sexto álbum de Clark está inspirado en el papá de la cantante norteamericana, quien en 2009 fue sentenciado a varios años de cárcel por un fraude bursátil por 43 millones de dólares en el cual participó junto con otras cuatro personas, esto durante un periodo de 2004 a 2006.

De acuerdo con medios de noticias locales, en febrero del año 2009 el padre de St. Vincent y los otros sujetos fueron acusados de “inflar” las acciones de tres empresas y luego deshacerse de las mismas de una manera rápida y afectando a otros inversores. Un delito por el que al final le dictaron 12 años de prisión.

Desde entonces la cantante comenzó a abordar el tema en sus discos

En septiembre de 2011 la cantautora lanzó su tercero disco Strange Mercy, en donde hablaba acerca del dolor y la frustración que sentía por el arresto de su padre. Si bien Annie Clark nunca reveló lo ocurrido con su papá, años después se vio obligada a hacerlo gracias a un diario famoso que difundió la noticia.

Fue en el año 2016 cuando el Daily Mail dio a conocer que el padre de St. Vincent llevaba años en la cárcel. La cantautora nunca habló del tema de una manera abierta ni a través de su música. O al menos así fue hasta el 2021 cuando St. Vincent decidió hablar de las vivencias con su padre a través de nuevas canciones.

Pero fue hasta 2021 cuando St. Vincent se abrió completamente sobre el tema, a través de ‘Daddy’s Home’

Como ya lo hemos mencionamos anteriormente, desde 2011 St. Vincent ha tenido una reinvención como artista a través de sus discos. Sin embargo, fue hasta su sexto álbum de estudio donde la multiinstrumentista originaria de Oklahoma se abrió abiertamente sobre la situación con su papá, quien gracias a su buena conducta fue liberado en 2019.

Una de las claras referencias al tema la dio en la canción “Pay Your Way In Pain”, en donde Clark hablaba sobre su experiencia al ir a visitar a su papá a la cárcel: “No puedes llevar tu celular, mucho menos podrías tomarte una selfie. De cierta manera estoy agradecida, porque no existe una foto mía ahí adentro”, comentó la cantautora en mayo de este año luego de lanzar dicho sencillo.

Otras canciones en las que St. Vincent habla sobre el proceso en la cárcel y la liberación de su papá fueron “Live in The Dream” y “The Laughing Man”. Algo que ayudó a muchas personas a empatizar con las personas que tienen familiares en la cárcel y que llevó a Annie Clark a creer que las personas se pueden redimir y aprender de sus errores.

En cuestiones de música ‘Daddy’s Home’ ha sido calificado como uno de los mejores trabajos de St. Vincent, el cual irónicamente nació de uno de los procesos más difíciles y agotadores que Annie Clark ha vivido a sus 38 años y con el que nos demostró, una vez más, la capacidad que la cantautora tiene en encontrar creatividad en medio del caos.