A 20 años de ‘Hybrid Theory’: El disco que le cambió la vida a Linkin Park

Este 2020 ha sido muy extraño en muchos aspectos, como humanidad nos ha tocado enfrentarnos a toda clase de cosas, desde movimientos políticos hasta una pandemia que jamás vimos venir. Sin embargo, el mundo de la música se las está arreglando para salir adelante y sobre todo, para aprovechar estos días de encierros en el estudio para grabar rolas nuevas, pero en el caso de Linkin Park los miembros regresaron por un motivo muy especial.

Resulta que tras la lamentable muerte de Chester Bennington en en 2017, la banda de California se detuvo por completo. Y ahora, después de ese terrible momento volvieron para festejar los 20 años del material discográfico que los colocó dentro de la industria musical, Hybrid Theory, su álbum debut –que por cierto es el segundo más vendido en la historia, por detrás de Guns N’ Roses– que fue un fenómeno a inicios de los 2000, no por nada es el disco del siglo XXI con mayor cantidad de ventas.

Es por eso que tras dos décadas de aquel álbum tan importante para Linkin Park, que además de posicionarlos como una de las mejores bandas de inicios de la década, les cambio la vida por completo, los miembros restantes nos presentaron un box set muy especial –de esos que les encanta a los fanáticos–. Entre lados B, rarezas, conciertos nunca antes vistos y hasta un libro con fotografías de aquella época de la banda.

Pero más allá de eso, organizaron un evento virtual donde tuvimos chance de platicar con Mike Shinoda, Brad Delson, Mr. Han y Dave Farrell, quienes nos contaron algunas anécdotas sobre todo lo que viene incluido en este enorme paquete de colección, pero sobre todo, reflexionaron sobre la importante de este álbum en sus vidas, así como las satisfacciones y el éxito que les dejó como músicos.

Como ya comentábamos antes, la reedición de Hybrid Theory llega a nosotros con un montón de joyas ocultas, para el cual los miembros de Linkin Park tuvieron que buscar hasta en la más mínima caja guardada en sus casas. De entre todas esas cosas que encontraron, salieron demos, fotografías y hasta videos que ni siquiera ellos sabían que existían, es por eso que Brad menciona que es tan especial este boxset y que le dolieron las manos por ponerse a buscar todo esto.

Aunque después del lanzamiento de este álbum, la banda estrenó seis discos de estudio más y tocaron por todas partes del mundo, Mike Shinoda reconoce que este es el disco que les cambió la vida, así que lo menos que podían hacer era darle a los fans algo nunca antes visto. Y lejos de ser una recopilación que busque lucrar con la nostalgia, en realidad se siente como un verdadero legado a aquellos años tempranos de la banda donde su futuro era incierto.

Linkin Park es una de esas pocas bandas que no niegan la cruz de su parroquia, y parte de la clave del éxito de Hybryd Theory es que en él mezclaron todas sus influencias para crear un sonido que los caracterizó de todas esas bandas que tocaban nu metal. Es por eso que durante la charla, los mismos integrantes mencionaron que en este álbum se inspiraron en un montón de artistas como Led Zeppelin, Nine Inch Nails, Metallica y hasta Guns N’ Roses.

Y claro, el hip-hop fue parte importante de este material. Todo esto combinado dio como resultado un disco potente y revolucionario para su época, pero que en ese momento –por lo jóvenes que eran– no llegaron a dimensionar lo influyente que fue y que incluso, Mike menciona que al ver sus shows de esos años no entendía porque actuaban así en el escenario si en la vida real eran otras personas, aunque también reconoce que todos se estaban encontrando con sí mismos.

Era inevitable no mencionar el nombre de Chester Bennington, quien a lo largo de los años fue el frontman y vocalista de Linkin Park. Aún sigue siendo un fantasma para todos los integrantes de la banda pero lejos de recordarlo con tristeza, mencionaron la primera vez que escucharon su voz en una grabación y para sorpresa de muchos fue en una rola que si bien era conocida por los fans hardcore, dos décadas después por fin ve la luz, “Pictureboard”.

Así lo recordó Brad Delson:

“Si mi memoria no me falla, lo cual es muy posible aunque no creo que mucho, creo que es la primera canción en la que escuché la voz de Chester. Recuerdo ponerla y preguntarles a todos: ‘Hey, ¿qué opinan de este tipo que nos acaba de mandar un demo?’ Y no estaba llorando de alegría pero casi, era tan pequeña y vulnerable en la estrofa, y después podías escuchar todos esos timbres, armonías y matices en su voz al llegar al coro para mostrarnos esa parte contundente que siempre lo caracterizó. Me voló la cabeza y después de eso dijimos: ‘tenemos que conocer a este sujeto'”.