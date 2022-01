Ah, caray: Jason Derulo golpea a dos hombres que lo confundieron con Usher

Apenas va empezando el 2022 y las cosas ya se pusieron intensas dentro de la industria musical. No solo lo decimos porque se vienen conciertos y festivales espectaculares o por los lanzamientos de discos que ya están programados para estos primeras semanas del año. Lo mencionamos porque apenas llevamos unos cuantos días y ya tenemos unos cuantos chismecitos buenos, tal es el caso de lo que sucedió con Jason Derulo, que no esperábamos que tan rápido le entrara a la polémica.

Resulta que en la madrugada del 4 de enero y para sorpresa de todos, el cantante de 32 años se vio involucrado en una pelea con dos personas en el centro turístico del Strip de Las Vegas, Nevada. De acuerdo con Billboard, la policía de la ciudad reportó que todo esto sucedió cerca de las 2:00 a.m. a las afueras del centro nocturno del hotel Aria y que Derulo “cometió una agresión contra estos individuos” pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues esta bronca comenzó por algo bastante peculiar.

Ah caray, ¿cómo está eso de que Jason Derulo se peleó con dos hombres?

Según la información que pudieron recolectar diversos medios como TMZ, dijeron que Jason Derulo y su séquito golpearon al menos a una de las personas que venía con un grupo cerca de una escalera eléctrica después de que alguien lo insultara y lo llamara por el nombre de otro artista, ni más ni menos que Usher… sí, no es broma. A través de un video se puede escuchar más o menos cómo fue que inició el altercado en el que el intérprete se vio envuelto.

“¡Oye, Usher! Vete a la mierda, perra”, dijo el sujeto que presuntamente comenzó toda la bronca. Las imágenes también muestran a Derulo saltando sobre el hombre después de que recibiera estos insultos. Por último, se aprecia en otros videos cómo la seguridad del Aria escolta al cantante de “Wiggle” fuera del cantante con todo y esposas. Al principio se pensó que lo llevarían a las autoridades para que se hiciera responsable por lo que pasó, pero las cosas se calmaron.

La policía de Las Vegas informó que no se hizo ninguna denuncia oficial porque los implicados no quisieron presentar cargos en contra de Jason Derulo, además no hubo heridos por este incidente. Hasta el momento de escribir esta nota, el cantante no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales, pero inició el año envuelto en un chismecito que rápidamente se hizo viral en el internet de las cosas y que sin duda, dejó a sus fans y no tanto con el ojo cuadrado.