Los Ángeles vs Cincinnati: ¿Qué equipo del Super Bowl tiene a las mejores bandas?

¡Por fin! Después de mucha espera y un montón de encuentros que nos mantuvieron al filo del sillón, los campeones de las conferencias americana y nacional se preparan para jugar el partido más importante de la NFL: el Super Bowl. Los Cincinnati Bengals y Los Ángeles Rams son los equipos que se enfrentarán en la cancha del So-Fi Stadium de la ciudad californiana para definir quién ganará el trofeo Vince Lombardi que los acreditará como el mero mero del futbol americano en 2022.

Sin embargo, lejos del campo, estas dos ciudades también se pueden batir en una batalla que no necesariamente requiera taclear al rival. Lo decimos porque ambos lugares han dado un montón de agrupaciones espectaculares que cambiaron por completo a la industria musical. Es por eso que en esta ocasión y antes de que llegue el encuentro este 13 de febrero, queremos ver quién gana la pelea en cuanto a música, ¿están preparados? Que empiece el tiro.

Cincinnati: Una ciudad con pocas pero grandes bandas

Desde tiempos inmemorables, Cincinnati ha sido una de las ciudades que ha aportado un montón a la cultura estadounidense. De este lugar han surgido personalidades como Doris Day, Roy Rogers, Steven Spielberg, Carmen Electra, Russell Wilson –quarterback de los Seattle Seahawks– y hasta Charles Manson. Sin embargo, en cuanto a la música tampoco se quedan atrás, ya que en sus calles se han formado grandes bandas y artistas.

A pesar de que iniciaron formalmente en Nueva York, los integrantes de The National son originarios de este sitio y ahí mismo se conocieron. Pero además de ellos tenemos agrupaciones emblemáticas como los Isley Brothers, leyendas del soul, funk y pop que tiene el récord de ser el grupo que más tiempo ha permanecido en activo en la historia del rock, ya que desde 1956 los Isley han permanecido juntos y prácticamente en activo.

Por otro lado, en Cincinnati también surgieron otros artistas como Walk The Moon con hits del tamaño de “Shut Up and Dance”, Wussy –banda de culto dentro del rock alternativo– y The Afghan Whigs –que muchos recuerdan por formar parte del famoso sello Sub-Pop Records–. Aquí tenemos que hacer una mención especial para Bootsy Collins, icónico bajita de funk originario de la ciudad que tocó con Parliament y Funkadelic.

Los Ángeles: la cuna de agrupaciones emblemáticas

No nos queda la menor duda de que Los Ángeles es una de las ciudades más importantes no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero. Hablando específicamente de la música, muchas disqueras y sellos líderes de la industria se encuentran ahí e históricamente, ha sido la cuna de un montón de bandas que se convirtieron en leyenda. Y la verdad es que la lista de agrupaciones angelinas es sumamente grande, pero vamos por partes.

Para que se den una idea y entrando con los nombres icónicos tenemos a The Beach Boys, The Doors, The Mamas and The Papas, The Monkees, The Byrds, The Carpenters, Jefferson Airplane, Grateful Dead, los Eagles, Sparks y Toto. Por otro lado, en cuanto al punk se refiere, de aquí surgieron grupos emblemáticos del género como The Runaways, NOFX, Bad Religion, Descendents, Dead Kennedys Black Flag y The Offspring.

A pesar de que siempre se han caracterizado con San Francisco, Metallica oficialmente se formó en Los Ángeles, así como otras dos grandes bandas del thrash metal como Megadeth y Slayer. Tirándole un poco al hard rock y glam aparecen Guns N’ Roses, Mötley Crüe y Van Halen, y por si esto no fuera suficiente, agrupaciones que la rompieron desde los 90 como Rage Against The Machine, Red Hot Chili Peppers, Jane’s Addiction, Tool, Weezer y No Doubt surgieron de sus calles.

En los último años, L.A. sigue siendo el lugar de nacimiento de grandes grupos de un montón de géneros. Solo por mencionar unos cuantos ejemplos más recientes, System of a Down, Audioslave, Avenged Sevenfold, Cold War Kids, Foster the People, HAIM, Linkin Park y Thirty Seconds to Mars demuestran que aún hay muchísimos músicos increíbles dentro de esta metrópoli y continuarán apareciendo más artistas grandiosos.

Y ustedes, ¿quién creen que gana esta batalla?