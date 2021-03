Todo un crack: Matt Bellamy le regala una guitarra a Nandi Bushell por hacer un cover de Muse

Por acá les hemos contado un montón de cosas sobre Nandi Bushell, una niña super talentosa que le robó el corazón a la industria musical. Gracias a sus covers, ha llamado la atención de un montón de rockeros famosos, que quedaron encantados con su habilidad para tocar instrumentos como la guitarra, la batería y el bajo. El más reciente de ellos es Matt Bellamy, quien además de mandarle un mensaje decidió darle un regalo muy especial.

Resulta que hace unos días, esta pequeña de 12 años se aventó su propia versión de una rola de Muse, para ser exactos de “Plug in Baby”. En el pasado ya se había echado “Hysteria” en la bataca, pero en esta ocasión decidió etiquetar a los miembros de la banda británica para que lo vieran. Sin embargo, no esperaba que el líder y frontman de este grupo le respondería y no solo eso, sino que le dio una guitarra como las que él usa en el escenario.

Matt Bellamy le dio un regalo muy especial a Nandi

A través de un video en su canal de YouTube, Nandi Bushell mostró un paquete que le llegó hasta su casa. Emocionada, la niña abrió la caja y lo primero que se encontró fue una foto firmada por Matt Bellamy, que en la parte de atrás traía un mensaje muy especial que decía: “Hola Nandi, me encantan tus nuevos covers. Pensé que te gustaría tocar algunos en mi propio modelo. Mis mejores deseos de parte de Matt y mi equipo de guitarras”.

Pero lo más importante de todo esto estaba por venir, pues de inmediato descubrió que dentro del paquete venía una guitarra marca Manson como las que tanto han caracterizado a Bellamy a lo largo de los años. Por supuesto que la pequeña estaba muy contenta por este regalo, pues además de agradecerle al vocalista de Muse, bailó como si no hubiera un mañana y hasta tocó un pedacito del riff principal de “Plug in Baby” para festejar.

El líder de Muse no es el único que le ha dado una guitarra a esta niña

Claro que este detalle de Matt Bellamy fue espectacular, pues muy pocos músicos de su talla se atreverían a darle algo así a una niña. Sin embargo, no es el único famoso que decidió regalarle una guitarra a Nandi Bushell, pues a mediados de junio del año pasado el mismísimo Tom Morello decidió enviarle una lira Stratocaster igualita a la que él usa después de que la pequeña se echara un cover de “Guerrilla Radio” de Rage Against The Machine.

Por ahora, lo único que nos queda es esperar a que Nandi suba otro cover a su canal y redes sociales para ser testigos una vez más de lo que es capaz de hacer con los instrumentos musicales. Pero de algo no nos queda la menor duda, esta niña tiene un enorme futuro en la industria musical luego de ganarse a un montón de rockeros importantes con su talento, pero sobre todo, que estará súper armada cuando decida formar una banda. ¿A poco no?