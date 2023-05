Uno de los eventos más importantes en la ciudad de Guadalajara sin duda es el Corona Capital, pues es una fiestota de dos días con los mejores exponentes de la música internacional. Otros argumentarán que el clásico nacional del futbol mexicano Chivas vs América también es un evento imperdible en tierras tapatías, sobre todo si hay un pase a la final en juego.

Ambos casos se dieron este fin de semana y hubo fans que tuvieron que tomar decisiones importantes, pues el cierre de Corona Capital Guadalajara venía fuerte con Pixies, Foals e Interpol casi al mismo tiempo que la semifinal de vuelta de la liguilla del futbol mexicano que al parecer estuvo más cardiaca de lo que se pensaba.

Interpol en Corona Capital Guadalajara 2023. FOTO: OCESA/Lulú Urdapilleta

Con un ojo a Chivas y el otro a ¿Interpol?

Nos fuimos a agarrar un buen lugar en el escenario Corona Agua Rifada casi una hora antes para ver a Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino. Los fans de hueso colorado de la banda neoyorquina que estaban en la barricada ya habían sufrido el calorón durante toda la jornada, pero también se deleitaron con Bright Eyes y Pixies. Muchos otros más llegaron con tiempo a agarrar lugar pero con un pendiente importante: ¿y cómo van las Chivas?

Un fan en particular estaba muy atento a su celular. Los mensajes seguían llegando y los goles también. Su novia estaba con tremenda agusticidad platicando pero el fan estaba inquieto, movía su celular para agarrar mejor señal y que los mensajes no se tardaran en llegar. Conforme pasaban los minutos, el fan estaba impaciente por saber si habían caído los goles suficientes para eliminar al América, pero también si ya eran las meritas 10 pm, hora que estaba programada la salida de Interpol.

Paul Banks de Interpol en Guadalajara. FOTO: OCESA/ Lulú Urdapilleta



¿Acaso el impaciente fan iba a ignorar a la banda hasta que se acabara el partido y supiera el resultado final? Dieron las 10 pm en punto e Interpol salió con sus atuendos impecables como siempre y empezaron a sonar las primeras notas de “Toni”. El fan cambió el chip. Cerró su aplicación de mensajería y procedió a grabar el inicio del show con Daniel Kessler en el teclado. ¿Y las Chivas, apá? Ahorita no, joven, ya empezó Interpol.

¿La clave del éxito de Interpol? Saben cómo complacer a sus fans

Banks y compañía empezaron potentes. Apenas nos estábamos acomodando cuando llegó “Obstacle 1”, rola con la que normalmente se van despidiendo. Siguieron con “If You Really Love Nothing” para los fans de Marauder y le arrancaron el grito a los fans en general con “Narc”, la primera gran favorita de la noche, y si no era suficiente, se siguieron con “C’Mere”, canción con la que la gente desató el grito ahogado al cantar “How I love you” como si se lo estuvieran dedicando directamente a la banda.

Daniel Kessler de Interpol en Corona Capital Guadalajara. FOTO: OCESA/ Lulú Urdapilleta

El show empezó a cambiar de atmósfera con rolas más oscuras como “Evil”, “Pioneer to the Falls” y “Lights” para luego meterse en terrenos más profundos con rolas que no cualquier fan te maneja. “My Desire” y “No I in Threesome” fueron las canciones que desempolvaron para esta gira; la primera no se escuchaba en tierras tapatías desde 2015, mientras que la segunda fue la primera vez.

Y para los fans aguerridos de Turn On The Bright Lights, Interpol les regaló “Roland”, “The New” y “Stella Was a Diver and She Was Always Down”, tracks que viven como canciones de nicho y que son una chulada escuchar en vivo.

“Es muy especial compartir escenario con Pixies”

No solo los fans estaban emocionados. La banda también demostraba su cariño al público. Kessler volteaba y sonreía a las primeras filas además de señalar los carteles como muestra de que ya los había leído. Banks interactuaba con los fans en español y les agradecía en todo momento. Pero fue Pixies quien se llevó el agradecimiento de la noche.

“Amamos a los Pixies, es algo muy especial compartir escenario con ellos, son una gran influencia”, comentó Banks visiblemente emocionado.

Sam Fogarino de Interpol en México. FOTO: OCESA/Lulú Urdapilleta

“Hubiéramos podido cantar una hora más…”

El show se nos estaba yendo como agua entre los dedos, y fue el momento en que Paul dijo las infames palabras: “Nos queda solo una canción más” y se siguieron con “Slow Hands”, su reciente favorita para cerrar los setlists. Sonaron las últimas notas, la banda agradeció a los fans y les mandaron besos al aire. Después de 18 canciones, se escuchó a un fan decir acongojado: “Se me fue bien rápido el show… pudimos haber cantado una hora más”.

Y tal cual, si la banda hubiera seguido tocando, los fans hubieran seguido cantando porque seguramente cualquier canción que hubiera seguido, ellos se la hubieran sabido. Otra fan cercana se fue desilusionada después de que todo el show pidió “Leif Erikson” sin éxito. Por acá, nosotros nos quedamos con ganas de escuchar “Into The Night” de su más reciente álbum y que no hemos tenido la fortuna de escucharla en vivo en México, y “Next Exit”, canción que la banda revivió gracias a Britt Daniel de Spoon (Paul Banks nos platicó esto en entrevista)

Y así, todos pudimos tener una canción que nos faltó, pero ninguno podrá quejarse de que no cantó lo suficiente o que la banda no lo dio todo. El que definitivamente se fue contento fue el fan de Chivas, que después de haber cantado todo el show descubrió que el Rebaño Sagrado dio el Aztecazo y tiene un boleto para la final. Eso, querido sopilector, fue una buena jugada.