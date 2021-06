Nandi Bushell y Matt Helders de Arctic Monkeys tocan “I Bet You Look Good On The Dancefloor”

El internet de las cosas nos regala a cada rato a un montón de personas que se hacen virales por distintos motivos, aunque algunos tienen muchísimo talento. Y siguiendo con este último punto, no podemos dejar de hablar de una niña de apenas 12 años que la está rompiendo durísimo con los covers rockeros que ha grabado desde hace ya un año, Nandi Bushell, que sigue dejándonos con la boca abierta con todo lo que ha logrado hasta el momento.

Esta pequeña comenzó grabando sus propias versiones de rolas que todos amamos de grandes bandas como Nirvana, Queens of the Stone Age y más. Desde entonces, se ganó el reconocimiento de nombres pesados dentro de la industria musical, del tamaño de Dave Grohl (con quien incluso tuvo una batalla de batería) y hasta Tom Morello y Matt Bellamy le regalaron sus guitarras (si quieren conocerla mejor, ACÁ les contamos toda su historia).

Nandi Bushell armó algo con el mismísimo Matt Helders

Sin embargo, parece que la popularidad de este niña con músicos respetados va en aumento. Resulta que el pasado 25 de junio, Nandi Bushell sorprendió a muchos anunciando algo sumamente especial. De acuerdo con NME, a través de sus historias de Instagram compartió unas cuantas fotos del encuentro de tuvo con el mismísimo Matt Helders, baterista de Arctic Monkeys, con quien grabó algo sumamente especial.

Según la misma fuente, Helders visitó a la pequeña en su casa para grabar juntos lo que la mini estrella musical ha descrito como una sesión de improvisación. En otras imágenes, Nandi agradeció al bataco de la banda de Sheffield por visitarla –y Matt le dio las gracias por las baquetas que le regaló–, prometiendo a sus fans que muy pronto compartiría el jam que se aventó con él y hasta una entrevista: “Gracias por venir, me he divertido mucho. Hoy ha sido ÉPICO”.

Matt Helders va a visitar mañana a Nandi Bushell, la niña baterista que se hizo famosa en las redes por sus covers. Van a tocar juntos y muy probablemente graben un video. pic.twitter.com/DVb5hhDwuS — The Information Action Ratio (@RatioMonkeys) June 25, 2021

Ambos se rifaron varias rolas de Arctic Monkeys

Después de emocionar a muchos con este encuentro, por fin sabemos qué fue lo que grabaron Nandi Bushell y Matt Helders, pues no fue una sesión de improvisación como pensábamos. Resulta que esta pequeña compartió en sus redes sociales la primera de tres sesiones que armó con el baterista de Arctic Monkeys, donde podemos verla tocando la guitarra y covereando un clásico de esta banda, “I Bet You Look Good On The Dancefloor”.

Sobre su encuentro con el bataco, Nandi dijo: “Matt Helders vino a mi casa para tomar una taza de té y a tocar conmigo. Nos lo pasamos de maravilla. Tocamos un montón de canciones juntos y nos divertimos mucho improvisando ritmos de batería. Muchas gracias, Matt, por improvisar conmigo y dejar que te entreviste. Eres bienvenido a mi casa para venir a tocar de nuevo en cualquier momento”. A continuación les dejamos el video:

Próximamente podremos ver los covers que se echaron de otros rolones como “Brianstorm” y “R U Mine?”, así como la entrevista que la niña le hizo al baterista. Desde el año pasado, Nandi Bushell demostró que era fan del trabajo de Matt Helders detrás de la batería, pues compartió una pequeña versión en la bataca de la rola que abre el segundo disco de la banda, Favourite Worst Nightmare. Si todavía no lo han checado, se los dejamos a continuación: