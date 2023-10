Lo que necesitas saber: Definitivamente, Kurt Cobain y compañía tenían futuro como comediantes, pues cotorrearon gacho con varios músicos famosos.

Si algo caracterizó a Nirvana (además de ser iconos del grunge) fue el buen humor que siempre demostraron tanto en su música como en entrevistas y hasta en el escenario. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, eran capaces de hacer bromas muy rifadas. Y eso lo dejaron claro Dave Grohl y Krist Novoselic, quienes contaron que solían bromear con rockstars de la talla de Gene Simmons y Eddie Vedder.

Resulta que hace algunos días, los miembros restantes de la banda junto a Steve Albini (quien produjo In Utero) fueron los invitados especiales del podcast Conan O’Brien Needs a Friend. Y en medio de la plática con el famoso presentador de televisión estadounidense, revelaron que para matar el tiempo en el estudio (pues no había mucho que hacer), armaban bromas telefónicas a músicos muy grandes.

A Nirvana le encantaba cotorrear con otros músicos/Foto vía Facebook de la banda

Nirvana recordó la vez que bromearon al mismísimo Gene Simmons

De acuerdo con NME, Albini contó que hubo una vez en la que se hizo pasar por el mismísimo Kurt Cobain para cotorrear a Gene Simmons. Según lo que mencionó el productor, se puso en contacto con el bajista porque anteriormente le había marcado al manager de Nirvana porque quería que participaran en un tributo a KISS… así como lo leen.

Sin embargo, el grupo de grunge –y en especial el frontman– no querían formar parte del proyecto ni mucho menos hablar con Gene. Es por eso que Steve Albini, imitando a Kurt enfrente de él, decidió cotorrear con Simmons. Para empezar le dijo que no quería sumarse al homenaje a KISS porque tenía un problema de confiabilidad.

Gene Simmons cayó en las bromas de Nirvana/Foto: Getty Images

A partir de ahí, Albini solamente le dio vueltas mencionando bandas como The Wipers y The Melvins hasta que ‘el demonio’ se cansó y tiró la toalla con Nirvana. “Gene Simmons no puede imaginar que alguien en la tierra no sea un gran fan de KISS”, recordó a carcajadas el productor de In Utero aquel trolleo medio manchado.

Ni Eddie Vedder se salvó del cotorreo de la banda

Otra de las bromas pasadas que Nirvana hizo mientras grababan su tercer material discográfico fue a ni más ni menos que Eddie Vedder. El mismo Steve Albini declaró que decidieron marcarle al frontman de Pearl Jam haciéndose pasar por el legendario Tony Visconti para ofrecerle hacer un disco pero para eso, tendría que correr a sus demás compañeros de banda.

“Le dije a Vedder que había escuchado el álbum de Pearl Jam y estaba ansioso por llevarlo a un estudio fuera, con una banda real, chicos que realmente saben tocar. Creo que (Eddie) se comportó bien hablando por teléfono con Tony Visconti, el productor discográfico, que quería despedir a su banda”, mencionó Albini, quien concluyó que eran buenos para bromear con todo el mundo.

Eddie Vedder también fue una de las víctimas de la banda/Foto: Getty Images

Así que como verán, ni siquiera Gene Simmons ni Eddie Vedder pudieron salvarse de las bromas que se aventaba Nirvana cuando no tenían nada qué hacer en el estudio. Aunque para ser honestos, hubiera esta increíble que grabaran todo esto, ¿no lo creen? Seguro sería maravilloso escuchar ese lado que pocas veces mostraban Kurt Cobain, Dave Grohl y Krist Novoselic.

