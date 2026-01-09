Lo que necesitas saber: Volvemos a los viernes de estrenos musicales, ahora con las nuevas rolas que iremos escuchando en este 2026.

Llegó el fin de semana y claro que hay mucha música recién salida para escuchar. Así que, como cada siete días, les traemos nuestra selección en la playlist de las nuevas canciones de la semana.

Escucha las nuevas canciones de la semana en la playlist de Sopitas.com

Por aquí te dejamos la playlist con las nuevas canciones de la semana tanto en Spotify como en Apple Music, para que la escuches donde quieras. Ahora, sí, te desmenuzamos los mejores lanzamientos de los últimos días.

León Larregui – “Bruma”

“La bruma es un cosmético costoso que solo maquilla la tristeza”, dice León Larregui con una frase que se ve al inicio del video de esta nueva canción.

Y después de escucharla, queda claro que es una de esas rolas densas y melancólicas que detallan perfectamente esas veces que, luego de una decepción amorosa, te sientes solo al grado que haces lo que sea por ocultar el dolor y olvidar lo que una vez fue.

Rollito indie pop que tiene al final, un mensaje crudo pero real: “Tú sabes bien que en el amor alguien sale perdiendo”. Ojito que este año León lanza su nuevo disco solista, Manifiesto de un tremendo delirio…

Bruno Mars – “I Just Might”

¿Estamos viviendo el revival de pop de los 2010? Eso parece: Lady Gaga, Katy Perry, Kesha, Lily Allen y ahora, Bruno Mars. Que bueno, el cantante no estuvo totalmente desaparecido pues ha tenido varias colaboraciones, pero han pasado casi 10 años desde su último disco como solista.

Y para el 2026, por fin se animará a sacar álbum: se llama The Romantic y sale el 27 de febrero. Y para las playlist de Nuevas Canciones de la Semana, llega “I Just Might” con rollo funky soul retro pegajoso.

No esperes una letra profundísima, sino un tema chulo para fiestear y bailar. Bruno coquetea con una chica, le dice que lo hipnotiza su belleza, pero lo que él realmente quiere saber es qué tan buena es ella bailando.

Cate Le Bon ft. St Vincent – “Always The Same”

Etéreo, atmosférico, hipnótico… todas esas descripciones realmente aplican a este temazo cortesía de Cate Le Bon junto a nuestra siempre querida St. Vincent.

Y es que “Always The Same” es ese tipo de canción que canaliza la sensaciones de un amor que no te hace sentir seguro y que te hace “bailar a través de la hambruna”. En otras palabras, ¿quizá como ‘migajear’? Frase de chiaaaaavos.

Lo peor es cuando te acostumbras tanto a eso que se convierte en rutina. Bueno, esa es nuestra interpretación (descuiden, el redactor de esto no está sad, jeje).

The Cribs – “Never The Same”

Dato curioso: The Cribs escribió esta nueva canción originalmente para que la grabara Louis Tomlinson, pero se encariñaron tanto con ella que decidieron conservarla.

La verdad, es la esencia de The Cribs a todo lo que da: indie rock vibrante, con su toque medio sucio pero al mismo tiempo pegajoso. Y la neta es que es de esas rolas que te ponen a pensar mucho porque aborda un tipo de crisis existencial…

¿Qué pasa cuando tu vida está tan relativamente tranquila que añoras un poco de caos del que había antes? De repente pasa, eh…

Dry Cleaning – “The Cute Things”

En “The Cute Things”, Dry Cleaning nos regala una rola de rock ligero y muy atractiva con una onda de rock básico y surfero, pero con una letra ácida en voz de Florence Shaw.

La banda londinense una vez más logra atinarle a cómo nos sentimos en la vida moderna, pero con una atmósfera guitarrera que es fascinante. El solo de guitarra del final es de lo más atípico y divertido.

Échale un ojo a nuestra reseña del disco en 5 claves, por aquí.

The Twilight Sad – “Designed to Lose”

Hace unos meses, The Twilight Sad compartió la canción “Waiting For The Phone Call”, un sencillo que hablaba sobre el miedo a recibir una llamada con un mala noticia, específicamente, el fallecimiento de un ser querido.

Ahora, sabemos que esa experiencia es real y la vivió el vocalista James Graham, quien perdió a su madre. Esto desencadenó problemas de salud mental para él y solo pudo hacer música cuando lo asimiló.

Entonces, el nuevo disco de la banda, It’s the Long Goodbye que sale el 27 de marzo, será una exploración de todas esas emociones y situaciones.

Así llega “Designed to Lose”, una canción que desde el título no pone ante una reflexión muy dura: ¿Nuestras vidas están diseñadas para saber que eventualmente perderemos algo que amamos?

Angel Du$t – “I’m The Outside”

Turnstile puso el hardcore punk en la mira de la escena rock mundial en los últimos años… y es hora de conocer a más bandas en ese rubro. Una de ellas es Angel Du$t, la cual parece tendrá su año de despegue masivo en este 2026.

Y es curioso porque, al igual que Turnstile (de hecho, algunos de sus miembros formaron parte de AD antes), esta banda ya tienen años girando con varios discos, pero apenas están llegando a un público más grande.

Será el 13 de febrero cuando lancen el disco Cold 2 The Touch, del cual ahora lanzan su nueva canción “I’m The Outside” y es genial: primero trae mucha energía punk rock, luego hay un breakdown bien hardcore por supuesto… y el final tiene una vibra del grunge más loco de los 90.

Si no le has entrado a esta banda, date…

David Byrne – “drivers license” (cover de Olivia Rodrigo)

Olivia Rodrigo es una de las grandes popstars de los 2020 y aunque a tu tío rockero no le guste, se ha ganado el halago de legendarios artistas como Shirley Manson, Robert Smith y David Byrne.

De hecho, el ex líder de Talking Heads le acaba de hacer un cover a su canción “drivers license”, misma acaba de cumplir 5 años de su lanzamiento y la cual fue el sencillo debut de la joven artista.

Hay una admiración mutua entre el ídolo de antaño y la pop icon de la Gen Z, tanto que este cover llega tan solo unos meses después de que Byrne fuera invitado de Olivia para cantar juntos “Burning Down The House” en el Governonrs Ball 2025.

Mumford and Sons – “The Banjo Song”

Esta es la canción ideal para decirle a esa persona especial que estarás ahí para hacerle compañía, ayudarle y quererle aún cuando tú no estés en tu mejor momento. Como siempre, los Mumford And Sons haciendo temazos…

La banda viene de lanzar el disco Rushmere en 2025, pero para este 2026 ya tienen en la mira otro material discográfico bajo en nombre Prizefighter, con fecha para el 20 de febrero.

A ver si ya se le pega la gana a la banda de venir a México.

A$AP Rocky – “Punk Rocky”

¿Recuerdan cuando A$AP Rocky sampleó “Why Won’t You Make Up Your Mind” de Tame Impala para su canción “Sundress”? Desde ahí, supimos que al rapero le gusta jugar con varios géneros musicales más allá del hip-hop.

Y aunque sonoramente no encaja con el título, en esta nueva canción llamada “Punk Rocky” encontramos una vez más esa influencia del rock neopsicodélico que le gusta al también le gusta al rapero.

Su disco, Don’t Be Dumb, saldrá el 16 de enero. Mientras llega, checa el video del nuevo sencillo acá abajo, con todo y la actuación de Winona Ryder.

Como te decíamos más arriba, checa las playlist con las nuevas canciones de la semana que iremos actualizando a lo largo de este 2026.