Lo que necesitas saber: Oasis regresa a México en el 2025, pero... ¿Recuerdas la primera visita de la banda en 1998? Aquí una retrospectiva con 3 personas que lo vivieron de cerca-

¿Qué estabas haciendo en marzo de 1998 en el entonces Distrito Federal? Si eres fan de Liam y Noel Gallagher, muy probablemente estabas emocionado por los primeros conciertos de Oasis en México, aquella vez en el Palacio de los Deportes.

La banda, que apenas un año antes lanzó Be Here Now, llegaba en su punto más alto como el acto de britpop con mayor proyección internacional… y ciertamente, también como una de los grandes grupos de rock de la década de los 90.

México es muy diferente en comparación a la primera vez que Oasis tocó en nuestro país // Foto: Getty Images

Fue un momento especial no solo porque Oasis llegaba en su auge, sino porque además la banda eligió a México como el país para cerrar esa gira. Y además, en esos años, apenas se abría el panorama de los conciertos internacionales en el país.

¿Pueden imaginar la euforia de los fans mexicanos previo a esos conciertos del 24 y 25 de marzo de 1998? Y si los viviste, la pregunta cambia… ¿cuál es el momento que más recuerdas de esas presentaciones?

La primera vez de Oasis en México en 1998: Retrospectiva con Fernando Aceves, La Gusana Ciega y Gil Pedraza

Al momento de escribir esto, nos emociona especialmente pensar en aquellos conciertos de hace 27 años, sobre todo ahora que Oasis está de regreso con su gira de reunión, la cual pasará por México los 12 y 13 de septiembre de este 2025.

La nostalgia está a tope, y por ello, decidimos revivir el recuerdo de la primera vez de la mano de tres personas que vivieron esos conciertos de cerca: Fernando Aceves, fotógrafo que estuvo en el backstage de la banda; Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega, quienes abrieron esos conciertos); y Gil Pedraza, expromotor de OCESA que se encargó de gestionar esos conciertos.

Checa este sopi-reportaje sobre la primera vez de Oasis en México, aquí:

