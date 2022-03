En este punto de la vida, sabemos que el cine y la música son dos artes que suelen ir de la mano en muchos casos. Hay canciones inspiradas en películas y desde el punto de vista contrario, hay cintas que se valen de un soundtrack genial para ponerle un toque especial a su historia. O incluso, hay documentales y largometrajes dedicados a los ídolos de la historia musical.

Pero, ¿alguna vez de han preguntado quiénes son los ídolos musicales de las grandes figuras de Hollywood? Ahora que se acercan los Oscar 2022, nos metemos en el terreno de la curiosidad y les contamos por acá quiénes son los músicos y bandas favoritos de los algunos de los nominados de este año a la premiación de la Academia, tanto actrices como actores y directores.

Steven Spielberg, un fan de The Beatles

La industria cinematográfica y del entretenimiento en general, tiene una deuda enorme con el genio creativo de Steven Spielberg. Y si trasladamos esto al terreno musical, quizá lo más fácil es vincular su nombre al del también legendario John Williams, que ha sido uno de sus colaboradores más recurrentes cuando se trata de musicalizar una película. Y no solo eso; este año, Steven está nominado en los Oscar a Mejor Director y Mejor Película por su adaptación del musical West Side Story.

Sin embargo, Spielberg tiene una importante influencia musical de toda la vida. De entrada, su madre era una talentosa concertista de piano y esa pasión por la música se la contagió a su hijo. Con lso años, Steve Spielberg aprendió a tocar el clarinete e incluso participó en muchas bandas sonoras de sus películas como Jaws, 1941 y hasta E.T. El extraterrestre.

Pero lejos del trabajo cinematográfico, se sabe que Steven -por parte de su madre- es un fanático de la música clásica de Chopin, Schumann, Schubert, Brahms y Beethoven. Según lo que él mismo contó a la Rolling Stone, fue hasta sus años universitarios cuando se comenzó a involucrar con artistas musicales más convencionales como The Beatles, que es una de sus bandas favoritas y de la que especialmente disfruta The White Album.

Paul Thomas Anderson, un director de raíces muy musicales

Sin temor a equivocarnos, Paul Thomas Anderson es uno de los mejores directores de su generación y uno de los más talentosos de los últimos años. Y si algo saben los fans de este aclamado cineasta, es que su trabajo tiene una fuerte carga musical que hace parte de su esencia y estilo cinematográfico.

Este año, él está nominado a Mejor Película y Mejor Director por Licorice Pizza, que es la prueba de lo importante que es la música en su trabajo en la gran pantalla. Para ese soundtrack, Paul Thomas y su equipo escogieron música de artistas legendarios como The Doors, Nina Simone, David Bowie, además de que la banda sonora se compuso por Jonny Greenwood de Radiohead quien es su colaborador de larga data.

De hecho, Anderson también ha dirigido videoclips para Thom Yorke y compañía e incluso, dirigió el cortometraje ANIMA. Paul también ha dirigido videos para HAIM, Fiona Apple y más artistas, lo que nos da una idea del estilo de música que le gusta y los artistas que escucha. Se ve que debe tener unos playlist bien buenos el buen Paul.

¡Ah! Y ya que estamos platicando de Licorice Pizza, chequen POR ACÁ nuestra entrevista con Alana Haim por su protagónico en esa película. La también integrante de HAIM hasta nos contó qué música escuchaba y les aseguramos que no se imaginan su respuesta.

Olivia Colman y un curioso cover a Portishead

No cabe la menor duda de que Olivia Colman es una de las actrices más geniales de la época reciente. Tenerla en el reparto de una película o una serie, es prácticamente asegurar una actuación destacada y la prueba está en que lleva ya varios años seguidos siendo nominada para diferentes premios. Para los Oscar 2022, la británica tiene su nombre entre las posibles ganadoras de la categoría a Mejor Actriz por The Lost Daughter y si ya la vieron, saben que no es casualidad que este ahí.

Pero para el dato musical de esta lista, les traemos un curioso cover que Olivia realizó a nada más y nada menos que Portishead, otras icónicas figuras de la industria británica del entretenimiento. En 2019, la actriz se juntó con Phoebe Waller-Bridge y la BBC para armar una versión bastante chida de “Glory Box”. Acá abajo les mostramos cómo fue el proceso para grabarlo y AQUÍ pueden escuchar el resultado.

Nicole Kidman y su afición musical por artistas australianos

En este año en los Oscar, Nicole Kidman está nominada a por Being The Ricardos y veremos si se lleva la estatuilla. Pero más allá de esto, parece que a la reconocida actriz le hubiera gustado en algún momento ser estrella de rock. Esto lo decimos porque en una entrevista con Vogue, ella reveló que era fanática de bandas australianas como AC/DC e INXS.

Mucho de esto se puede deber a sus raíces, ya que aunque ella nació en Estados Unidos, sus padres son de Australia. Y bueno, de hecho, su esposo Keith Urban nació en Nueva Zelanda pero radica allá. Ahora que hablamos de Keith, por ahí Nicole alguna vez ha comentado que su álbum favorito es Ripcord del propio Urban. Puro amor con ellos, ¿no?

Kristen Stewart vino a un festival mexicano

Kristen Stewart, quien este años busca la estatuilla a Mejor Actriz por Spencer, es conocida también por ser una fanática acérrima del rock de todas las épocas. Y nada la detiene a la hora de ir a ver a sus artistas favoritos. Esto lo decimos ya que varios melómanos la descubrieron entre el público durante la actividades del Corona Capital 2017, justo en la presentación de The xx.

ACÁ les contamos bien la historia y les mostramos las reacciones de algunos fanáticos que tuvieron la suerte de encontrarse con la actriz (que hasta foto se sacaron).

Benedict Cumberbatch es amigo de Radiohead ¿y Flea?

Ahora toca estar nominado a Mejor Actor por The Power of the Dog, pero Benedict Cumberbatch tiene muchos otros papeles icónicos a lo largo de su carrera como el de Sherlock Holmes en la serie de la BBC. Fue gracias a esa serie que, de alguna manera, se hizo amigo de Thom Yorke y Jonny Greewood (quien además compuso el score para la película de TPOTD) de Radiohead.

Benedict contó en una entrevista con la NME que en 2015, cuando actuaba en una obra de teatro de Hamlet, los miembros de Radiohead fueron tras bastidores y le dijeron que eran muy fans de la serie de Sherlock (donde además se dice que tomó lecciones de violín para algunas escenas en las que el detective toca dicho instrumento).

Por ahí, también contó que ha surfeado alguna vez con Flea de los Red Hot Chili Peppers. Parece que es bastante amigo de las grandes figuras de la música, eh.