Alana Haim nos armó una playlist en nuestra entrevista por ‘Licorice Pizza’

Identificar el cine de Paul Thomas Anderson es bastante complicado. No tiene un estilo visual que sea específico y que se repita en sus cintas de manera tan constante, que lo detectemos como un sello. Quizá su narrativa sea pesada y compleja, pero no es igual entre todas sus cintas. El mejor ejemplo es su último largometraje titulado Licorice Pizza.

¿Por qué? Porque Licorice Pizza se sale completamente de la línea de Anderson entre sus cintas de época como There Will Be Blood o Phantom Thread, y aún así dominí el arte de su propia historia. Y eso lo pudo hacer de la mano de Alana Haim, conocida por ser una de las hermanas de Haim, y quien debuta como actriz en esta cinta. Tuvimos oportunidad de hablar con ella por el estreno de Licorice Pizza.

Alana nos habló de cómo su relación con Paul Thomas Anderson ha cambiado su vida, además de la importancia de sus hermanas, más allá de la banda, en su vida. Pero no sólo eso. Nos armó una súper playlist de bandas que construirían el soundtrack de su vida… y hay mucho Beyoncé y Usher en ella.

Licorice Pizza

Licorice Pizza tiene como protagonista a Alana Kane, una chica judía de poco más de 20 años que vive en California junto a sus padres y sus dos hermanas (sí, sale la familia real de Alana que incluye a sus hermanas Este y Danielle). Mientras trabaja en un estudio fotográfico como asistente, conoce a Gary Valentine, un adolescente que salió en televisión cuando era niño y suele hacer algunas audiciones en busca de convertirse en una estrella.

Gary se enamora de Alana, quien decide salir con él a cenar para descubrir en él no sólo a un chico encantador y seguro de sí mismo, sino a un socio con quien emprende un negocio de camas de agua. Pero como nada dura para siempre, sobre todo cuando eres joven, su negocio se termina y su relación se va deteriorando hasta encontrar un fin… el cual marca apenas el inicio de otra cosa. AQUÍ el tráiler.

La relación de Paul Thomas Anderson con Haim

Licorice Pizza está ambientada en la década de los 70 y hace referencia al mundo en el que Paul Thomas Anderson creció cuando era niño, lo cual influye en la música que forma parte del soundtrack y que incluye los clásicos de la época como The Doors y David Bowie, hasta otra canciones de artistas como Nina Simone.

El trabajo de Alana Haim es tan grandioso, que muchos le apostaron por una nominación al Oscar. Lo mismo iba para Cooper Hoffman. Ambos actores debutaron con Licorice Pizza, y también mantienen una relación estrecha con el director. Por ejemplo, Cooper Hoffman es hijo de Philip Seymour Hoffman, actor que falleció en 2014 y fue conocido por sus colaboraciones con PTA en cintas como Boogie Nights, Magnolia, Pyunch-Drunk Love y The Master.

En cuanto a Alana, se sabe que Paul Thomas Anderson es fan de la banda y ha trabajado en algunos de sus videos musicales como “Man From The Magazine”, “The Steps”, “Night So Long”, “Valentine”, “Little of Your Love”, “Now I’m In It”, “Hallelujah” o “Summer Girl”. Un día le dijo a Alana, directamente, que la pondría como protagonista de una de sus películas. Y la oportunidad llegó con Licorice Pizza.