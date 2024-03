Paz Lenchantin sale de los Pixies (y esta es la bajista que la reemplazará)

Lo que necesitas saber: Luego de una década tocando con los Pixies, la banda reveló la partida de Paz Lenchantin y su remplazo en el bajo.

Dicen por ahí que los cambios en la vida son inevitables, pues nada dura para siempre. Y prueba de ello es que esto también aplica dentro de la industria musical, pues muchos de los integrantes de las bandas que nos laten han tenido que modificar su alineación para continuar. Tal es el caso de los Pixies, quienes anunciaron la salida de Paz Lenchantin de la agrupación.

Como recordarán, fue en 2014 y tras la partida de Kim Deal que la bajista de A Perfect Circle y Zwan se unió a Black Francis, Joey Santiago y David Lovering, luego de que la ex integrante de The Muffs, Kim Shattuck tocara el bajo en una gira en 2013. Además de tocar con ellos en vivo, Paz colaboró en algunas rolas del álbum Indie Cindy y como integrante oficial de la banda grabó tres discos de estudio: Head Carrier, Beneath The Eyrie y Doggrel. Sin embargo, su tiempo con ellos llegó a su fin.

Paz Lenchantin dejó a los Pixies tras una década tocando con la banda

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, los Pixies revelaron la salida de Paz Lenchantin. Para evitar chismes y malos entendidos, la agrupación declaró que la bajista originaria de Argentina no se fue por problemas personales o profesionales con sus compañeros. En realidad, tomó esta decisión para dedicarse por completo en sus propios proyectos.

“Estamos agradecidos por las muchas contribuciones de Paz y le deseamos todo lo mejor en el futuro”, declaró la banda sobre la partida de Lenchantin. Sin embargo, además de anunciar esta noticia que probablemente le duela a algunos fans, Black Francis y compañía dejaron claro que ya tenían su reemplazo en el bajo.

Paz Lenchantin dejará a los Pixies para dedicarse a su carrera en solitario/Foto: Getty Images

Black Francis, Joey Santiago y David Lovering anunciaron a la nueva bajista del grupo

En la misma publicación, Pixies le dio la bienvenida a Emma Richardson, ex integrante de Band of Skulls, quien de ahora en adelante será la bajista de la agrupación. Específicamente, ella se integrará para la gira que la banda tiene programada donde tocarán completitos sus discos Bossanova y Trompe le Monde, aunque aún no queda claro si se integrará como miembro oficial tras estas fechas.

“Nos complace dar la bienvenida a Emma Richardson en el bajo. Emma hará su debut en una gira mundial con Pixies en la primera noche de la gira europea Bossanova x Trompe le Monde”, concluyó la banda, la cual comienza el viernes 8 de marzo en Dublín, Irlanda. Así que estamos a nada de ver una nueva etapa dentro de la banda.

Como ya lo mencionamos antes, Emma Richardson fue bajista y miembro fundador de Band of Skulls, junto a Russell Marsden y Matt Hayward. Con esta agrupación grabó cinco materiales discográficos. Sin embargo, en 2022 se anunció su salida de la banda para dedicarse por completo a su carrera como pintora. Pero parece que la oportunidad de tocar con los Pixies le hizo volver a tomar su instrumento.

Emma Richardson se encargará del bajo en la próxima gira de Pixies/Foto: Getty Images

Parece que a Paz Lenchantin no le avisaron de su salida de Pixies

A pesar de que Pixies dio explicaciones sobre la salida de Paz Lenchantin, parece que a ella no le avisaron que se iba de la banda, o al menos eso dio a entender. En declaraciones para Rolling Stone, la bajista afirmó que esta noticia la agarró en curva. Sin embargo, es cierto que se está enfocando en darle forma a otros proyectos que vienen en camino.

“Ha sido un sueño de sueños estos últimos 10 años, haber sido aceptada como Pixie por la banda y por los fans, y un honor haber contribuido al legado de los Pixies. Mi marcha es un poco una sorpresa para mí como lo es para muchos, pero parece que tienen un plan sólido resuelto que a su vez me ha empujado a seguir adelante con nuevos proyectos que me entusiasman”, mencionó Lenchantin.

¿Qué habrá pasado como para que los Pixies anunciaran la despedida de Paz Lenchantin sin que ella tuviera clara su situación en la banda? Seguro que en el futuro conoceremos la verdad o al menos tendremos más detalles al respecto. Pero lo único que tenemos claro es que tanto la bajista como la agrupación tomarán sus caminos y seguirán haciendo música por su cuenta.

