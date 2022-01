The Weeknd confirma la fecha de lanzamiento y el título de su nuevo disco

Apenas llevamos unos cuantos días del 2022 y ya pinta para ser uno de los más espectaculares de la historia. Sabemos que a lo largo de los próximos meses escucharemos un montón de música nueva, pues varios artistas y bandas anunciaron que estrenarían discos. Sin embargo, también hubo quienes la hicieron de a emoción, tal como le pasó a The Weeknd, que por fin soltó detalles sobre su nuevo álbum de estudio.

Como recordarán, en 2020 y para sorpresa de muchos, Abel Tesfaye conquistó al mundo con su más reciente material discográfico, After Hours. De esta placa surgieron rolas que la rompieron y escuchamos hasta el cansancio. Pero ahora, a casi dos años del lanzamiento de este disco, el cantante canadiense confirmó que tras esperar un buen rato, este año volverá con su siguiente disco y aunque no lo crean, llegará más pronto de lo que pensábamos.

The Weeknd suelta detalles sobre su nuevo disco

Resulta que a través de sus redes sociales, The Weeknd compartió un teaser que dejó a muchos on el ojo cuadrado. En él se puede ver varias escenas en las que confirmó el nombre de su nuevo disco, el cual se llamará Dawn FM. Por otro lado y por si esto no fuera suficiente como para emocionarnos, también reveló que estará disponible en plataformas digitales el próximo 7 de enero, así que falta muy poco para escuchar todo lo que ha compuesto en ese tiempo.

Como cereza en el pastel, Abel mencionó todos los músicos que colaboraron con él en este material discográfico y como era de esperarse, juntó a puro peso pesado de la industria y por ahí hay un nombre bastante curioso. Para que se den una idea, en el álbum aparecen rolas con Tyler, the Creator, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never y Quincy Jones, y la gran sorpresa es que también contará con la participación del mismísimo Jim Carrey.

Así que como verán, faltan unos cuantos días para checar completito el nuevo disco de The Weeknd que de una vez podemos nominar como uno de los mejores del año y que seguramente dará de qué hablar. Peo mientras esperamos a que esté disponible en todos lados, a continuación les dejamos el teaser con el que el cantante hizo este anuncio tan importante: