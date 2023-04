Vaya fiesta la que nos espera… Una vez más, el festival Vaivén se armó un line-up de lujo, de nuevo los espectaculares Jardines de México serán el escenario de una jornada para el recuerdo y no queda de otra que gozarlo. ¿Listo? ¿Ya tienen todo preparado? Como no está de más, les traemos aquí 6 recomendaciones y consejos para el Vaivén 2023 y disfrutarlo al máximo.

Aquí 6 recomendaciones y consejos imperdibles para caerle al Vaivén 2023

Como les decíamos al principio, el line-up de este año en Vaivén es una joya. Y es que nuevamente tendremos a Rüfüs Du Sol en México, confirmando que ya nuestro país es parada obligada cuando salen a tourear.

Por supuesto, hay más actos que uno no se puede perder en el festival como Tove Lo, Poolside, Polo & Pan, Flight Facilities, St. Lucia, Kerala Dust, Technicolor Fabrics, Kaia Lana, Channel Tres… cartelazo total, eh.

Fiestota la que se va a armar. Chequen acá abajo el line-up completo para que vayan calentando motores y más abajito arrancamos con los consejos y recomendaciones rumbo al Vaivén 2023, para que vayan tomando nota.

1. ¿Ya tienes tu recorrido hecho? Aquí te dejamos los horarios del Vaivén 2023 (y tenlos a la mano fácil)

Recomendación número 1 rumbo al Vaivén 2023: ve armando tu recorrido en el festival desde ya para que no te agarre en curva esa onda. Aunque solo son tres los escenarios, no es como que estén muy cerca unos de otros.

Lo que hay que destacar de esta edición es que los actos distribuidos en los dos escenarios principales (Vaivén Stage y Bacardí Stage), no se empalman como tal salvo por algunos minutos.

O sea que si vas a ver a Polo & Pan y luego te quieres lanzar a Rüfüs Du Sol, lo ideal es que salgas 5 minutos antes del set del dúo francés. Aquí abajito tienes los horarios y de recomendación, intenta tenerlos siempre en tu cel (tenerlos como fondo de pantalla también es una opción).

2. Ropa fresca y una chamarrita abrigadora no está de más

Quienes ya tengan más experiencia, se sabrán el dato. Pero si no, aquí te lo dejamos: el clima en los Jardines de México (zona de Tequesquitengo, Morelos) es de calorcito rico, soleado, bastante pegador. Así que váyanse lo más frescos posibles, porque el pronóstico del clima es de uno 38ºC para el día sábado 29 de abril.

Para la noche, habrá 18ºC. Pero no se confíen, eh… Láncense con una chamarra o algo abrigador por si las dudas, porque en la nochecita capaz que se suelta un poco el viento. Por ahora, no se preven lluvias (bendito, ufff).

3. No olvides llevar un termo traer agua en todo momento y el bloqueador

Esta es una de las recomendaciones que serán la gloria para muchos sin duda. Llévense un termo (no de vidrio de preferencia) para que tengan a la mano en todo momento. El año pasado hubo zona de hidratación y fue la gloria. Importantísimo mantenerse hidratado.

Y como el Sol va a estar recio en el Vaivén 2023, no debes olvidar el bloqueador. No vaya a ser que te nos quemes y la andes sufriendo el resto de la semana. Advertidos están.

4. ¿Cuánto dinero estaría bueno llevar al Vaivén 2023?

El precio de la cerveza y otras bebidas así como de la comida, varía bastante según la oferta que haya. Eso sí, como el festival es de un solo día, no hay que hacer un presupuesto bastante choncho para estar bien resguardado.

Si le vas a entrar macizo a las chelas y la comida, con mínimo unos $2000 – $3000 la armas. Y en una de esas, ni te gastas todo, eh. Y recuerden: allá es igual con sistema Cashless.

5. Tomen en cuenta que este es fin de semana de puente, eh

Recomendación para el Vaivén 2023 número 5: acuérdense que el próximo lunes 1 de mayo se empalma con el fin de semana del festival. Entonces, habrá mucha gente que desde el viernes y sábado aprovecharán para salir a pasear con rumbo a Morelos o que tomarán las autopistas del estado.

Si se van a lanzar al festival desde el viernes y si tienen la oportunidad, intenten irse temprano. Lo mismo en caso de que se vayan el mero sábado. Ya les hicimos el recordatorio; ahora les toca organizarse chido para que no vayan a sufrirla.

6. No te olvides de checar los objetos permitidos para entrar al Vaivén 2023

Último consejo/recomendación rumbo al Vaivén 2023. No se te olvide checar la lista de objetos permitidos y no permitidos para el festival. Aunque no lo crean, nunca falta el olvidadizo que deja pasar esta parte y al final, no lo dejan entrar al evento.

Si van al camping, también pueden consultar los objetos permitidos en este este enlace. Les dejamos ambas listas por acá:

Artículos permitidos para entrar al festival. Foto: Vaivén.

Artículos no permitidos para entrar al festival. Foto: Vaivén.

Artículos no permitidos en Vaivén 2923. Foto: Vaivén.