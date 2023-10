Lo que necesitas saber: The Kills es uno de los dúos más populares de los últimos 20 años, y con su nuevo disco 'God Games', demuestran que permanecerán por mucho más tiempo.

Siete años han pasado desde el lanzamiento de Ash & Ice de The Kills, y hasta hace poco parecía ser el último disco del dúo, pero afortunadamente la banda terminó su descanso indefinido y finalmente, Alisson Mosshart y Jamie Hince nos traen God Games, su sexto disco de estudio.

Producido por Paul Epworth (Florence + The Machine, Friendly Fires), este nuevo disco tiene más exploraciones de sonidos digitales, pero no deja a un lado los riffs distorsionados y oscuros de Hince. Doce nuevas rolas en casi cuarenta minutos nos demuestran que el paso del tiempo no debilitó a unos Kills que mantienen muchos elementos que nos hicieron sus fans desde hace veinte años ya.

Arte del ‘God Games’ de The Kills / Imagen: Domino Records

Nuevos sonidos en una producción maravillosa

Paul Epworth produce y es el baterista de la banda en esta entrega, y su trabajo en la producción es fabuloso. Le conocemos un LP solista bastante electrónico que juega con el space disco y el house, y ha trabajado con artistas como Adele, Bloc Party y Máximo Park.

Para God Games, notamos que el dúo de rock sigue con ideas distorsionadas y los gritos moderados de Mosshart. Pero ahora escuchamos bases digitales y ambientes que le van muy bien a los elementos clásicos de The Kills. Aún habiendo rescatado sonidos clásicos, a veces sentimos bastante tranquilidad por parte de la banda.

The Kills/Foto: Myles Hendrik

Sorpresivamente, rolas como “L.A. Hex” o “103” funcionan muy bien, con un equilibrio entre las bases digitales y la irrupción de la guitarra distorsionada de Jamie Hince, la cual se mantiene fiel a efectos de rock clásico en su instrumento.

Algunas veces, la batería suena junto a una drum machine que seguramente en vivo será una batería electrónica, y entonces la atención se centra en lo que Alisson Mosshart nos tenga que decir. Para “My Girls My Girls”, las voces de ambos cantan una balada al pasado y es que no hay que olvidar que ya son dos décadas de The Kills, algo que definitivamente impacta en algunos temas nostálgicos.

Lo que pudo ser un nuevo proyecto

Jamie Hince declaró que se encontraba haciendo música para un proyecto distinto a The Kills, hasta que se dio cuenta que en realidad seguía componiendo música que sonaba al dúo que tiene con Alisson Mosshart. Por momentos, notamos que algunas rolas definitivamente pudieron funcionar en una banda alternativa.

En “Kingdom Come”, notamos que esta rola acelerada y con una línea de bajo bastante bailable es bastante distinta a lo que le conocemos a la banda. En el caso de “Love and Tenderness”, escuchamos elementos de trip-hop y hasta dub que nos gustan, y también la producción nos recuerda bastante al proyecto de Mosshart y Jack White, The Dead Weather.

Los gritos de Alisson son lo que hace que relacionemos la canción con The Kills, ya que la guitarra de Jamie es bastante sutil. Finalmente, “Blank” es una poderosa balada, y nos encanta que la banda encuentre estos puntos en los que, sin dejar de ser ellos, explore nuevas áreas.

Desde sus inicios, baladas con piano funcionaban bien, pero ahora tenemos un drum machine y algunos elementos sencillos al fondo, como un saxofón.

Lo clásico de The Kills es lo que más se extrañaba

Como una banda que mostró un sonido y personalidad propia desde inicios de la década del 2000, The Kills nunca pretendió colocar algún hit que sonara en todos lados o ascender en las listas de popularidad.

Su sonido oscuro, con distorsiones y la claramente identificable voz de Alisson, les dejó una base de fans muy sólida y el mérito de revivir parte del garage rock, con una clara línea con proyectos como The White Stripes o The Black Keys.

The Kills/Foto vía Twitter: @TheKills

Aún con los nuevos sonidos, y los atrevimientos que tomaron en algunas rolas, lo que nos sigue emocionando en este disco, son las rolas que se apegan más a lo que define a The Kills. La abridora “New York”, con un sentido de acecho un riff enorme y remates que hacen aún más pesada a la rola, es un típico tema del dúo.

El solo en la calmada “LA Hex” también funciona muy bien, y un acierto fue colocar un coro de apoyo en una rola que seguramente será un espacio para tomar un respiro en sus próximos shows.

Más un sonido nuevo que uno ya conocido

Los Kills nos han regalado algunas rolas oscuras, aceleradas y con riffs memorables que simplemente no salen de nuestra cabeza. Desde sus inicios, temas como “Murdermile” y “Night Train” mostraron con claridad las intenciones del dúo, que partió de ser un proyecto mucho más cercano al blues, que poco a poco exploró nuevos espacios.

En este disco, nos encontramos con “Wasterpiece”, una verdadera joya que se apega a lo clásico de los Kills con algunos toques novedosos que no acaparan la atención en esta rola. El apoyo de Jamie en vocales crea una gran dinámica junto a Alisson, y los toques en sintetizador, bastante oscuros y en un segundo plano, aportan mucho a este temazo.

The Kills regresaron para estrenar dos rolas: “New York” y “La Hex”/Foto: Getty Images

“Wasterpiece” es un clásico instantáneo, con tonos tétricos y un sonido “sucio” que se hace a propósito. La distorsión hasta en la batería nos deja ver la esencia de los Kills, que entre más pesado suenen, mejor.

A pesar de tener rolotas más apegadas a los orígenes, los temas que exploran nuevos sonidos son demasiados y aunque sí hay toques buenísimos, transcurre mucho tiempo entre los temas que demuestran la intensidad oscura de la banda.

Hasta el primer trimestre de 2024, The Kills estarán de gira por Estados Unidos, y no descartamos verlos después por acá.

