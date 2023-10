Lo que necesitas saber: Sonic Youth anunció su separación en 2011... Todavía se recuerda su increíble concierto en el Circo Volador de la ciudad de México.

Desde hace meses, el rumor de una posible reunión de Sonic Youth ha cobrado fuerza. Nada ha pasado, pero la esperanza de fans sigue y, ahora más, debido a las recientes declaraciones del rey del noise, Thurston Moore.

En entrevista para The New York Times, el exlíder de Sonic Youth habló un poco sobre la posibilidad de reunirse nuevamente con Kim Gordon, Lee Ranaldo y Steve Shelley. Inició diciendo que, en efecto, eso es algo que todos los fans quieren… pero él no.

Thurston Moore y Kim Gordon de Sonic Youth. Foto: Getty

“Me gustaría que fuésemos como los Beatles, y que jamás nos reuniésemos“. Sin embargo, Moore agregó que la reunión de una banda siempre (casi siempre) es algo que vale la pena… y, en el caso de Sonic Youth, es algo que “siempre estará sobre la mesa”.

¿Y los problemas con Kim Gordon?

Sonic Youth anunció su separación en 2011, justo cuando Thurston Moore y Kim Gordon dieron fin a una relación que duró 27. A diferencia de la bajista, quien casi siempre se ha negado a hablar sobre el tema, el exlíder de la banda neoyorquina medio abordó el asunto. Al menos en cuanto a si sería posible verlos juntos en el escenario.

“Somos adultos. Podemos encontrar nuestra paz en este tipo de situación. Estamos muy conectados a nuestra familia a través de mi hija y mis sobrinos”, señaló Thurston Moore, para quien paree que la reunión de Sonic Youth (si se hace) debería de ser a la voz de “ya”. “Nadie va a rejuvenecer. Ya sabes, ¿Sonic Youth en los 80?“.

Sonic Youth en el 2005. Foto: Karl Walter/Getty Images

Festivales han ofrecido “cheques en blanco” por reunión de Sonic Youth

Mientras que Lee Ranaldo hace giras por Europa para mostrar sus experimentaciones sonoras y Kim Gordon se presenta en festivales con su potente No home record, Thurston Moore, aparte de también tocar en vivo, se dio tiempo para escribir sus memorias, Sonic Life, el cual saldra a la venta el 24 de octubre.

Entonces, ¿sí o no habrá reunión de Sonic Youth? “Es algo que anda por ahí y que la gente siempre pregunta”, comentó hace un año Lee Ranaldo para Rolling Stone… según el guitarista, les han llegado ofertas de festivales, pero ninguna de ellas la considerado realmente. Buhhhhhhh… pero, en otra entrevista, llegó a decir que tampoco él lo descarta: “nunca diría nunca. Fue un momento especial”.

