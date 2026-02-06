Lo que necesitas saber: Robyn estrenará 'Sexistential', su noveno disco de estudio, el próximo 27 de marzo del 2026.

¡Prepárense para bailar! Robyn confirmó que visitará México en el 2026 con su The Sexistential Tour. Y tranquilos, porque si andan preocupados por el Mundial 2026, el concierto será hasta septiembre, así que no habrá problema (en caso de que también les guste el futbol).

Por ahora, lo único que debe preocuparles es conseguir su boleto, ya sea en la preventa o en la venta general; ambas serán a través de la plataforma de Ticketmaster y acá les dejamos las fechas.

Captura de pantalla

Venta de boletos de Robyn en México 2026

Robyn se presentará el 19 de septiembre del 2026 en el Palacio de los Deportes de la CDMX. Y la venta de boletos arranca el 12 de febrero con la preventa Banamex, mientras que la venta general el 13 de febrero.

Eso sí, presten mucha atención al momento de entrar a Ticketmaster, ya que las fechas de la ventas de boletos coinciden con las de Zayn Malik en México. No vaya ser que terminen comprando otro boleto.

Preventa Banamex: 12 de febrero

Venta general: 13 de febrero

Plataforma: Ticketmaster

Imagen @ocesa_total vía X

Robyn estrenará ‘Sexistential’, su noveno disco de estudio, el próximo 27 de marzo. Tuvieron que pasar ocho años desde el lanzamiento de ‘Honey’ para tener música nueva de nuestra sueca favorita.

Así que, además de disfrutar de sus grandes éxitos, en el tour también disfrutaremos de las nuevas canciones de su último disco. Otra razón para no perdernos el concierto.

Y bueno, por si son de aquellos a los que no les suena tanto el nombre de Robyn, puede que la ubiquen más por su música, acá les dejamos una de sus canciones más exitosas, ‘Do You Know’, de su primer álbum.