Silvana Estrada lanza “Marchita”, su primera canción con la disquera de CHVRCHES

Luego de un complicado año por la pandemia y al igual que muchos artistas, Silvana Estrada está aprovechando el 2021 para abrir una nueva etapa en su carrera con un montón de lanzamientos bastante interesantes.

Y así, este viernes, la joven compositora mexicana compartió “Marchita”, canción de la cual también liberó el video oficial. Este tema -que si andan dolidos les quedará como anillo al dedo- es un adelanto del disco que mostrará próximamente.

Silvana Estrada abre una nueva etapa en su carrera

Sin duda, Silvana Estrada es una de las artistas mexicanas con más proyección en la escena actual. Luego de algunos lanzamientos en años anteriores y diversas colaboraciones con artistas como Natalia Lafourcade, Ely Guerra, Caloncho y Mon Laferte, ella está lista para mostrarnos una faceta más de su trayectoria.

La compositora jarocha está por lanzar un nuevo material discográfico este año y se trata de un lanzamiento especial por diversas razones. No solo hablamos de una etapa más en su carrera, sino del álbum con el que comienza su andar como artista del sello Glassnote, conocido por trabajar con artistas internacionales de la talla de Phoenix, Chvrches, Mumford & Son y Two Door Cinema Club… y eso, solo es una probadita del momento.

La compositora comparte un tema melancólico y poderoso llamado “Marchita”

Durante este mes de julio, Silvana Estrada armó llegó a España para ofrecer una serie de recitales en diversos lugares de aquel país. Sin embargo, el escenario más importante de esta reciente gira lo abordó el pasado 20 de julio cuando llegó al Palacio Real de Madrid como parte del Festival de Jazz que ahí se organiza cada año.

Nervios y emoción a flor de piel es lo que la artista sintió en los días previos a esa presentación (ella misma nos lo contó en una entrevista que puedes leer POR ACÁ). Pero la cosa no acaba ahí pues ahora tiene la mira bien puesta en el lanzamiento del antes mencionado material discográfico. Y para calentar motores rumbo a ese lanzamiento, la talentosa jarocha nos muestra una nueva rolita que, como dijimos antes, le quedará como anillo al dedo a aquellos que anden dolidos por el amor.

Este viernes, Silvana Estrada compartió la canción “Marchita” con todo y su video oficial. El tema se caracteriza por su estilo acústico que combina a la perfección con la melancólica voz de la cantante, quien en un comunicado describe su composición como “una forma de exorcizar los demonios”. Mientras esperamos más noticias sobre el lanzamiento de lo que será su nuevo disco, checa a continuación el clip de su más reciente track.