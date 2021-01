¡System Of A Down hará un evento de recaudación en streaming y te decimos cómo verlo!

En noviembre pasado, System Of A Down nos tomó por sorpresa con su regreso. La banda se destapó con dos nuevas canciones que pusieron fin a 15 años de ausencia sin lanzamientos… pero su vuelta a la escena musical aún no está completa.

Serj Tankian y compañía le entrarán de lleno al 2021 con un evento especial en streaming y el estreno de un videoclip para cerrar el mes de enero. Lo mejor de todo: podrás unirte a la transmisión completamente gratis y acá te decimos cómo va la cosa.

El evento especial de System Of A Down

El activismo no es cosa nueva cuando hablamos de System Of A Down. De hecho, sus recientes sencillos, “Protect The Land” y “Genocidal Humanoidz”, se lanzaron con el objetivo de recaudar fondos para Armenia Fund, esto en un ejercicio de apoyo a dicho país y al estado vecino de Arstaj que han sufrido el asedio militar de Azerbaiyán y Turquía desde hace varios años. Tras la salida del par de temas, el grupo logró juntar 600 mil dólares en tan solo una semana.

Pues bien, los esfuerzos de la banda por apoyar a su gente continuarán. Ahora, SOAD realizará un evento de recaudación que se transmitirá este sábado, 30 de enero a las 11:00 horas tiempo de México. Los integrantes de la agrupación tendrán a todo tipo de invitados vinculados a la comunidad armenia en Estados Unidos como el músico Sebu Simonian; la doctora Lilit Garibyan de la Clínica de Harvard, el parlamentario armenio Narek Mkrtchyan y más.

El evento se podrá sintonizar en vivo desde el canal oficial de YouTube de la banda, por lo que será totalmente gratuito. Y eso no es todo porque luego de la plática con los invitados -quienes concientizarán sobre la situación de guerra que tiene lugar en Artsaj- System Of A Down estrenará el video oficial para “Genocidal Humanoidz”.

“Tras la trágica secuela de la violencia más atroz que ha afectado a la zona desde 1994, los soldados del Ejército de Defensa de Artsaj y Armenia (muchos de ellos voluntarios) sufrieron crímenes de guerra a manos de los invasores… SYSTEM OF A DOWN está organizando la transmisión en vivo con el fin de recaudar dinero para rehabilitar y equipar a los soldados que han perdido brazos y piernas con prótesis que les cambiarán la vida”, se lee en un comunicado de la agrupación recogido por Consequence of Sound.

El futuro para la banda

En una reciente entrevista con Zane Lowe de Apple Music, el vocalista de la banda, Serj Tankian, reveló que la banda podría seguir lanzando más música en el futuro cercano. “Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho. Se sintió realmente genial. El futuro no se ve. Veremos qué sucede. La vibra es muy positiva. Mientras estemos en la misma página, podemos seguir haciendo cosas“, dijo el cantante.

Por ahora, Tankian se prepara para el estreno del documental Truth To Power a principios de febrero. Dicho largometraje retratará la vida de activismo de Serj y System Of A Down, a la par que varios invitados como Tom Morello y el productor Rick Rubin dan sus declaraciones sobre la importancia de la banda cómo vehículo de protesta. Acá te dejamos el tráiler.