‘Terra Firma’: 5 razones por las que debes escuchar el nuevo disco de Tash Sultana

Tash Sultana está de vuelta y en grande. La joven compositora australiana, con todo y las complicaciones que la pandemia supuso para la industria en 2020, no dejó de deleitarnos con varios sencillos para promocionar su álbum Terra Firma…. Ahora, este disco llega por fin a plataformas para que lo disfrutemos de principio a fin.

La segunda placa discográfica de Natasha -su nombre real- llega con bastante expectación detrás y debemos decirlo: es un trabajo que no debes dejar pasar en lo absoluto. Y si quieres saber por qué, no te preocupes pues acá te vamos a dar cinco buenas razones para escuchar este material sin excusas.

1. Tash Sultana cumple la expectativa de la segunda entrega

Con todo el rollo de la cuarentena encima, Tash Sultana no se contuvo y como pudo comenzó la promoción de lo que sería su segunda placa discográfica. Así, de a poco, la oriunda de Melbourne se embarcó en el lanzamiento de diversos sencillos como “Pretty Lady”, “Beyond The Pine”, “Willow Tree” y otros más que vaticinaban una entrega sin igual.

Entonces, ya había levantado bastante el interés sobre el trabajo que estaba desarrollando. Aunado a eso, debemos mencionar que su primer disco, Flow State (2018), la había posicionado ya como una de las promesas musicales a seguir en su país y alrededor del mundo.

En ese sentido, como se sabe en la industria musical y otras más, las segundas entregas siempre generan una duda sobre si se logrará alcanzar la misma calidad de, en este caso, el primer disco. Sin duda, Terra Firma lo ha logrado a través de 14 canciones estupendas.

2. Es una producción ambiciosa y con texturas diversas

Con tan solo 25 años y como una artista que se caracteriza por básicamente componer toda su obra por sí sola, Tash Sultana sigue demostrando su entera capacidad instrumental y compositiva sin contenerse en lo absoluto. Explora con todo tipo de matices e instrumentación.

De esta manera, la australiana y su equipo de colaboradores en la producción despliegan un virtuosismo excepcional, por ejemplo, en la combinación de elementos convencionales como una guitarra llena de efectos y delays junto con uno que otro beat electrónico. Y suena exquisito. La prueba de esta grandiosa síntesis está en temas como “Vanilla Honey” y “Sweet And Dandy”. Eso nos lleva al siguiente punto….

3. Tash Sultana y sus infinidad de variantes que te harán mover

Pocos artistas tienen la capacidad de regodear su propuesta en diversos estilos. Algunos lo intentan, pero no es sencillo abrazar tantas vertientes al mismo tiempo. Ahí es donde Tash Sultana triunfa con Terra Firma. El álbum abre con un track puramente instrumental llamado “Musk” que es difícil de encasillar. Digamos, en resumidas cuentas, que es una pista experimental.

La que sigue, “Crop Circles”, es mucho más distinta, desenvuelta en un mar de texturas cercanas al soul. El siguiente gran brinco viene con “Beyond The Pine” y su coqueto ritmo funky-R&B, donde parece que Tash grabó su voz en pista doble junto a un coro que nunca desentona.

4. También hay espacio para la melancolía y las baladas

Si la primera parte del disco te invitaba a mover la cabeza y bailar sin prejuicio, la siguiente parte es un tanto más melancólica. Las canciones nostálgicas no faltan para aquellos que se sienten afligidos y necesitan un reconforte sonoro. Así es como aparece “Pretty Lady”, que es de todos los tracks del disco la que más se inclina en el tema folk.

Luego, ya en la parte más llena de baladas, vienen “Dream My Life Away”, “Maybe You’ve Changed” y “Coma” representan de manera magnífica. La misma vibra se respira hacia el final del disco cuando cierran “Let The Light In” y “I Am Free”. Así que si esperabas un disco que explorara el sentimentalismo en diversas facetas, Terra Firma es el compilado necesario.

5. Tash Sultana como parte de la nueva generación de ídolos

Con base en todo lo que hemos mencionado, podemos decir sin problema que Terra Firma es un disco fuera de lo que comúnmente vemos en la industria musical. Bajo esa idea, tomando como referencia de tiempo el 2020 y el 2021, podemos comenzar a cimentar la idea de los nuevos ídolos que en el futuro inmediato dominarán la escena, los festivales -cuando regresen- y las listas.

Si hacemos un recuento rápido, hoy comienzan a emerger con fuerza los nombres de Arlo Parks, Will Joseph Cook, Benee, Yungblud, la misma Billie Eilish y otros talentos que están listos para dominar el mundo de la música. Ahí, entre esos músicos, compositores y cantantes, también se encamina Tash Sultana con Terra Firma como su álbum estandarte.