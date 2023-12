Lo que necesitas saber: El exOasis será uno de los colaboradores en el nuevo disco de The Black Keys y esto es lo que se sabe por el momento.

Se viene un 2024 con lanzamientos musicales que se ven bastante chidos (aquí algunos de los más esperados). Y en ese sentido, hay colaboraciones que se miran muy emocionantes… Sí, nos referimos a The Black Keys y Noel Gallagher.

El junte entre los rockstars ya se había dado a conocer en meses previos, aunque por supuesto, no con mucha info para no perder ese buen grado de misterio. Pero parece que a la banda de blues-rock no le ha temblado la manita para adelantar dos que tres detallitos interesantes.

Imagen de The Black Keys. Foto: Getty

Hay más detalles sobre la colaboración de The Black Keys y Noel Gallagher

Y pensar que tuvimos a The Black Keys y Noel Gallagher hace poquito en el Corona Capital 2023. ¿Creen que se hayan juntado durante su estadía en México para hacer algo más para este trabajo conjunto? Quién sabe…

Lo que sí es un hecho es que, en teoría, hay más de una canción dentro de esta colaboración, que ya pinta para ser una de las más destacadas del 2024. En un reciente artículo publicado por Uncut Magazine, tanto Patrick Carney como Dan Auerbach hablaron sobre las canciones que compusieron junto al exOasis.

Imagen de Noel Gallagher. Foto: Getty.

La banda reflexionó sobre cómo a lo largo de su carrera, realmente no han hecho muchas colaboraciones. Tal vez lo más cercano fue escribir canciones con Danger Mouse hace ya varios años, y de ahí en fuera, poco o nada. Así que para este nuevo material que saldrá en los próximos meses –esperemos–, tenían bien claro quién era su primera opción para escribir, aunque fue complicado.

“Estábamos tratando de pensar en otras personas que pudiéramos incluir en la mezcla, y la persona que encabezaba la lista era Noel Gallagher… Con Noel empezamos las canciones desde cero. Noel es divertidísimo y nos llevamos bien al instante. No podría haber sido más sencillo”, platicó Carney.

Total que se juntaron en el reconocido estudio Toe Rag inicios del 2023, escribieron y se pusieron a grabar. Por lo que se sabe hasta ahora, hay al menos dos canciones escritas por The Black Keys y Noel Gallagher (grabadas en tres días) y una de ellas se llamaría “On The Game”.

Imagen de The Black Keys con Noel Gallagher. Foto: Larry Niehues (vía Uncut Magazine).

Los otros colaboradores en el nuevo disco de The Black Keys; ¿ya hay fecha de estreno?

Pero no solo el mayor de los Gallagher está en el nuevo disco de The Black Keys… Nomás para que se den una idea, el álbum, que ellos mismos han descrito como un ‘disco de fiesta’, incluye a Beck con una rola titulada “This Is Nowhere”, además de Alice Cooper con un tema nombrado como “Stay In Your Grave”.

Ahora, ¿ya hay una fecha de estreno? No oficialmente, aunque hay quienes dicen que saldría durante la primera mitad del 2024. Veremos qué onda con eso y por supuesto, les traeremos los detalles confirmados en cuanto se den a conocer. Como dijimos, esta colaboración se mira emocionante, ¿no lo creen?

