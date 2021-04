Vaya que el 2021 nos está regalando grandes sorpresas musicales. Mientras esperamos a que los festivales y conciertos regresen a nuestras vidas, un montón de bandas y artistas se están rifando componiendo música y lanzándola para alegrarle el día a sus fans. Sin embargo, hay quienes no paran de trabajar a pesar de la cuarentena, como el caso de The Killers, quienes regresarán este año más fuertes que nunca y con un disco recién salido del horno.

Fue en 2020 y tras poco más de tres años sin material inédito, Brandon Flowers y Ronnie Vanucci Jr. lanzaron su sexto álbum de estudio, Imploding The Mirage. A pesar de que la banda tenía planes de salir de gira para presentarlo, parece que no se quedaron los brazos cruzados durante todo este tiempo, pues después de presentar este disco mencionaron que ya estaban trabajando en el estudio y componiendo rolas nuevas.

The Killers confirman que este año lanzarán un nuevo disco

Por supuesto que en un punto, muchos pensamos que The Killers nada más nos estaban emocionando, porque el frontman de la banda dijo que sería mejor que su más reciente álbum. Desde entonces, han compartido una posible lista de canciones y un fragmento de la nueva música, así como imágenes que muestran al guitarrista Dave Keuning de vuelta con la banda después de quedarse fuera de las sesiones de estudio para el disco anterior.

Sin embargo, ahora sí podemos brincar de felicidad, pues luego de muchos rumores, Ronnie Vanucci y Brandon Flowers confirmaron esto. De acuerdo con NME, hace algunos días los integrantes de la banda armaron un Instagram Live para platicar con sus fans, y por supuesto que hubo quien preguntó sobre el próximo disco y para sorpresa de los que estaban conectados, mencionaron que ya terminaron este material y saldrá en los próximos meses.

Quiero decir que está terminado, sí. Estamos básicamente en la fase de masterización. Saldrá este año. Esperábamos que saliera a principios de verano, pero las empresas de fabricación de vinilos están inundadas de artistas que han retrasado sus álbumes por culpa del COVID. Ahora todos están intentando sacar sus discos y están haciendo este esfuerzo. Nosotros queremos sacar todo al mismo tiempo, así que nos estamos topando con un muro, declaró Brandon Flowers.

A pesar de que mencionaron que este año estrenarán su nuevo disco, The Killers no declararon cuál será la fecha exacta de estreno y mucho menos para cuándo podremos escuchar un primer adelanto. Por ahora, solo nos queda esperar a que pasen los meses y en una de esas, la banda se anime a compartir más información al respecto. ¿A poco no les emociona saber que próximamente podremos escuchar su séptimo álbum?