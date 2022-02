Ah, caray: ¿Es verdad que The Neighbourhood harán una pausa como banda?

The Neighbourhood es una de las bandas más queridas de la escena alternativa mundial de los últimos años y han cosechado un éxito exponencial desde el 2013 cuando estrenaron el disco I Love You, con el hitazo que en su momento significó “Sweater Weather”. Ahora, después de casi 10 años de éxito, parece que la banda estaría pensando en tomarse una pausa.

O bueno, al menos así lo sugieren fuentes cercanas a la banda, de acuerdo con algunos medios de comunicación. Por su parte, el grupo liderado por Jesse Rutherford no ha comentado nada al respecto, aunque los fans de a poco se empiezan a manifestar en redes sociales sobre la posibilidad. Acá les contamos lo que sabemos al momento.

¿The Neighbourhood se tomará una pausa?

Empecemos señalando algo importante. Al momento de escribir este artículo, The Neighbourhood no ha lanzado un comunicado oficial en redes ni en su sitio web oficial. Sin embargo, el supuesto hiato que la banda tomará viene de Variety, el cual publicó este martes 22 de febrero una exclusiva respecto a ello.

Según lo que menciona el medio antes citado, fuentes cercanas a Jesse Rutherford y compañía son las que confirmarían la pausa que hará la banda. Estas mismas fuentes mencionan que la gira europea que el combo tenía planeada a partir del próximo mes de septiembre será cancelada… aunque reiteramos, por ahora la banda no lo ha hecho oficial por su propia cuenta.

Las redes sociales de The Neighbourhood, especialmente Facebook e Instagram, se han mantenido sin actividad reciente. Las últimas publicaciones de cada cuenta datan de agosto y noviembre respectivamente. Sin embargo, Jesse Rutherford ha estado bastante activo en su cuenta personal de TikTok.

Ahí, el vocalista ha compartido algunos videos cortos con música inédita que no se sabe si sería parte de un proyecto solista o demos para algo con The NBHD. El último disco lanzado por la banda fue Chip Chrome & The Mono-Tones del 2020, mismo por el que tuvimos chance de platicar con el vocalista en su momento (ACÁ la entrevista).

La banda tiene un show programado en México para este 2022

En medio de los rumores sobre su aparente descanso, hay que recordar que The Neighbourhood es una de las bandas que fueron confirmadas para el festival Pulso GNP que se realizará en Querétaro el 7 de mayo del 2022. En el festival también se presentarán Gorillaz, Hot Chip, Cold War Kids, Ximena Sariñana y más.

Como mencionamos más arriba, las fuentes indicaron a Variety que la banda estaría por cancelar sus presentaciones de la gira por Europa de finales del año. Al momento, no se sabe si también aplicaría esto para su visita a nuestro país, pero estaremos atentos a lo que se anuncie próximamente.

Así ha reaccionado el internet a la supuesta pausa de The Neighbourhood

Tras darse a conocer la noticias de la posible pausa de The Neighbourhood, las redes sociales han comenzado a reaccionar. Y pues ya saben, parece que los fans más acérrimos ya la andan sufriendo. Hay que decir que aún falta que la banda lo haga completamente oficial, lo que podría ser en las próximas horas… o no. Por el momento, parece que los seguidores ya están llevándose el trago amargo de esto. Así las reacciones:

“¿The Neighbourhood está tomando un hiato? NADIE ME HABLE NUNCA MÁS”

the neighbourhood is going on a hiatus???? NO ONE SPEAK TO ME EVER AGAIN. — karyme (@karyme_bby) February 23, 2022

“The Neighbourhood hará un hiato… solo lloro”

the neighbourhood on hiatus.. just crying pic.twitter.com/DFRe5XW95n — Rosel☆ (@_roseel) February 23, 2022

ME QUIERO MORIR COMO QUE THE NEIGHBOURHOOD SE SEPARA !?!😭😭😭 — museo de desgracias (@arycorro) February 23, 2022

“Triste de reportarlo. The Neighbourhood tomará una pausa” – Shirley Halperin, editora ejecutiva de música en Variety.