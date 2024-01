Lo que necesitas saber: A días del estreno del nuevo disco de The Smile, estuvimos en un evento donde checamos el trabajo de Paul Thomas Anderson con la banda.

Se armó la escuchada del nuevo disco de The Smile, Wall of Eyes, en el Cine Tonalá de la CDMX antes de su lanzamiento oficial este 26 de enero. El fandom de este súper trío agotó las funciones de la previa, en las que también vimos lo nuevo de la banda con Paul Thomas Anderson, y recorrimos lo que han hecho antes con el cineasta.

“Friend of a friend”, nuevo sencillo de The Smile / Foto: The Smile

El emocionante segundo disco de The Smile en pantalla grande

No queremos adelantarles mucho del disco, ya que el viernes analizaremos el material completo, pero vaya que nos maravillamos con las nuevas rolitas mostradas con los visuales trabajados por Sabrina Nichols. Los contrastes en los nuevos temas, como el cambio repentino de “Bending Hectic”, fueron replicados en lo visual y nos pareció simplemente genial.

Recordemos que A Light for Attracting Attention (2022) de The Smile. fue un discazo intenso que nos dejó asombrados con la versatilidad de sus integrantes para darle una identidad sonora propia a un nuevo proyecto. Ahora tenemos frente a nosotros la continuación del proyecto, grabado en esta ocasión en Oxford y Abbey Road, junto a la London Contemporary Orchestra.

Algunas de las imágenes de la agrupación trabajando en su nuevo disco muestran la obsesión que tienen los tres músicos por pulir cada detalle de manera obsesiva. Está ventana al proceso de grabación de la banda, muestra lo dedicados que están en este proyecto.

El plan de sábado por la noche nos mantuvo atentos y disfrutando lo nuevo de The Smile, y la gente se armó un café, palomitas, papas y hasta cena en Cine Tonalá, por lo que fue un plan redondo en una sala de cine con un sistema de sonido envolvente.

Un vistazo a lo que sucede en la mente creativa de la banda y Paul Thomas Anderson

Durante las grabaciones dirigidas por Paul Thomas Anderson, notamos que Thom Yorke pintó algunas visuales que usará la banda, aunque no revela la película cuáles son en particular. Las tomas que eligieron dejan ver cómo la banda se mete por completo en los tracks previos a que queden listas las pistas finales, pero también vemos a sus colaboradores entregados.

Los integrantes de la London Contemporary Orchestra grabaron para este álbum

bastantes partes, con una presencia mucho más protagónica de cuerdas que en el disco debut de la agrupación. Así que cuando escuchen Wall of Eyes, tengan presente que la orquesta es una pieza clave para la magnitud de lo que logra The Smile en este disco.

Gran parte de los visuales dan a entender que hay una dualidad presente en la banda, y que quizás este segundo disco funciona como un espacio de calma frente al intensísimo A Light for Attracting Attention, que también se daba espacios para respirar entre distorsiones.

Las animaciones presentan Wall of Eyes como un mapa, se le pueden dar muchas lecturas distintas. Yorke y compañía de encargan de hacerlo particularmente simbólico y enigmático, con detalles mínimos que se esconden en los visuales que presentan. Es permanente el tema de los ojos, ya sea que estén parpadeando en el fondo, o humanicen elementos de la naturaleza, nos encantó ver visuales buscando pistas.

Les podemos adelantar que el video de “Friend of a Friend”, que también dirige Paul Thomas Anderson, muestra a The Smile tocando frente a un grupo de niños de primaria en un auditorio de escuela. Las reacciones de emoción de los niños son divertidísimas, y hasta la banda se divierte muchísimo tocando ante un público no tan común.

Una reunión del fandom que no puede esperar

Con un DJ Set con música de la banda para ambientar (y algunas rolas de Radiohead), venta de fanzines y arte del nuevo disco y hasta stickers alusivas, nos sorprendió ver la cantidad de gente que The Smile convoca para la previa de su segundo disco de estudio.

Platicamos con los fans sobre qué esperan del nuevo disco, quiénes habían ido el año pasado a verlos en el Auditorio Nacional (por acá les dejamos la reseña del showsazo que se aventaron), y hasta especulamos si la banda vuelve este 2024, o hasta el lejano 2025.

Este ejercicio de escuchar el nuevo álbum con visuales es una gran experiencia como previa a quizás una segunda visita de The Smile, y aunque la segunda función empezó como a las 11:30 y ya era bastante pesado estar atentos a lo que ocurría en la pantalla, nos despertó bastante ver una vez más lo que han hecho Thomas Anderson y Radiohead, y también la asombrosa ANIMA, con la que Thom Yorke nos hipnotizó en 2019.

Esperemos más eventos con otras bandas, y nos parece que no debemos esperar al lanzamiento de un disco para celebrar la videografía de un proyecto en particular. La sede del Cine Tonlá se siente íntima pero la sala es impecable para presenciar piezas como las que vimos este sábado.

Saludamos también a algunos de nuestros seguidores de Sopitas FM X Radio Chilango, quienes se ganaron su lugar para ver Wall of Eyes de The Smile, por lo que no se despeguen del programa de lunes a viernes de 9 a 11 AM para participar por más pases para eventos musicales. ¿De qué bandas les gustaría que se hicieran este tipo de proyecciones?

