Travis Scott no tiene intenciones de esperar al nuevo año para lanzar todos los proyectos que tiene listos. Hace un par de días lanzó su nuevo LP colaborativo The JackBoys, un disco de 7 rolas, de las cuales dos de ellas ya tienen video. “JackBoys” fue la elegida para una corta pero cinematográfica película de nueve minutos, mientras que a “Gang Gang” le lanzó un video tradicional. Ambos fueron co-dirigidos por Scott (bajo el apodo de Cactus Jack) y White Trash Tyler.

En un enorme debate que se armó por la apariencia de la nueva camioneta de Tesla Cybertruck, Travis Scott definitivamente tomó una postura favorable, y en ambos videos la presentan de manera destacada. En un comunicado de prensa que acompaña a los videos, se indica que Scott es la primera persona, además del CEO de Tesla, Elon Musk, en ser vista con el vehículo futurista.

JackBoys es el primer álbum recopilatorio de Cactus Jack Records, la disquera propiedad del propio Scott. El LP presenta contribuciones de Rosalía y Lil Baby, quienes aparecen en un remix de “Highest in the Room” de Travis, así como la de Young Thug, Quavo, Offset, Sheck Wes y Don Toliver.

Scott mencionó por primera vez a Jackboys en una entrevista con Zane Lowe en octubre. “Estoy en el punto en el que estoy tratando de cocinar cosas increíbles y lanzar “Highest in the Room”, y tal vez ponerle algo alrededor”, dijo Scott. “No tengo prisa, francamente, me estoy tomando el tiempo para proponer el próximo álbum. Pero siempre estoy dispuesto a soltar música y servir algunos paquetes a los fanáticos. Es hora de que los fanáticos coman… Me estoy preparando para algo especial. Todo lo que puedo decir es que Jack Boys está en camino”.