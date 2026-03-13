Lo que necesitas saber: Two Door Cinema Club regresa a México con el tour de aniversario de Tourist History

Sumen uno más a la ya muy atascada agenda de conciertos. Éste, uno de los imperdibles del 2026, ya que Two Door Cinema Club no sólo regresa a México después de un rato, sino que viene en plan de festejo.

Two Door Cinema Club/Foto vía Facebook de la banda

La banda tocará todo su disco debut

Está más que confirmado: Two Door Cinema Club se presentará en nuestro país como parte del tour con el que celebra XV años… el 15th Aniversary Tour. Pero no es aniversario de la banda, sino de su disco debut. Así que tocarán completo el Tourist History.

Claro, además de tocar el disco lanzado en febrero de 2010, los del Norte de Irlanda se aventarán varios hits de su discografía. Así que conciertazo garantizado el próximo 13 de octubre en el Escenario GNP Seguros de Monterrey y en el Pepsi Center de la CDMX, el 15 de octubre.

Two Door Cinema Club en México / Imagen: OCESA

Boletos para Two Door Cinema Club

La última vez que se presentó Two Door Cinema Club fue como parte del lineup del Corona Capital 2023… y esa vez algunos se los perdieron por andar agarrando lugar para ver a Phoenix y Pulp, así que es buena oportunidad para ver a la banda sin ninguna bronca.

Los boletos para Two Door Cinema Club en sus dos presentaciones en México se podrán adquirir en preventa el próximo 18 de marzo. Un día después, es decir el día 19, en venta general. Todo por el sistema Ticketmaster.