¿Por qué Victor Internet es uno de los nuevos talentos latinos que debes seguir?

Sin duda, estamos pasando por un momento bastante interesante para la música creada por artistas latinos en Estados Unidos. Muchos jóvenes que nacieron en el territorio vecino y que tienen raíces de México y otros países de nuestro continente, están creando proyectos espectaculares tomando como referencia las canciones que escucharon en su infancia combinado con las influencias que escucharon en Norteamérica, tal es el caso de Victor Internet.

Con apenas 20 años, este chico se está convirtiendo en una de las más grandes promesas latinas en ascenso. Sus canciones son básicamente el reflejo de lo que es: un adolescente que está buscando su lugar en el mundo sin olvidar todo lo que ha pasado hasta donde se encuentra en estos momentos. Rolas íntimas mezcladas con bedroom pop y R&B que los sorprenderá y podemos asegurarles que les dejará un gran sabor de boca.

¿Quién es Victor Internet?

Victor Manuel Cervantes nació en Chicago en el 2000 en medio de una familia con raíces mexicanas por parte de su mamá. A pesar de que tomó la nacionalidad americana, jamás se olvidó de su lugar de origen y más tarde tomó como inspiración la música de nuestro país, pero no nos adelantemos. Su infancia no fue nada fácil, ya que su padre se fue cuando apenas era un niño y salió adelante gracias a su madre, quien le inculcó el arte.

Desde temprana edad, Victor se interesó por las artes, en especial por la poesía. Justo cuando tenía 12 años escribió su primer poema, pero rápidamente se dio cuenta de que todos esos versos que anotaba en su libreta se podían adaptar muy bien en una canción. Es por eso que tan solo un año después y luego de mucho esfuerzo, logró componer una rola y a partir de ese momento supo que quería dedicarse a la música inspirado por Drake, Frank Ocean y Kevin Abstract.

Una canción sobre… ¿una app de citas?

Poco a poco, Victor aprendió a tocar algunos instrumentos y no fue hasta que tenía 16 años que comenzó a producir sus propias canciones con una computadora vieja y un micrófono que le prestaron. Luego de ensayar y a base de prueba y error, en 2017 lanzó su primer sencillo, “Tinder Song”, tema que para su sorpresa se convirtió en un verdadero éxito en YouTube y que hizo que muchos se fijaran en su proyecto.

Con el estreno de esta rola, también nació el nombre de su proyecto: Victor Internet. Después de romperla en la plataforma de videos con esta peculiar canción, este musicazo continuó lanzando sencillos interesantes durante los siguientes dos años, como “Reason”, “Virgo”, “Attention”, “U Got My”, así como colaboraciones con otros artistas como Benny Lemos en “Each Other” y hasta un tema cantando completamente en español: “Estrellas”.

La llegada de su primer disco y gira

Sin embargo, para 2019 las cosas cambiaron en la carrera de Victor Internet pues en aquel año vio la luz su primer material discográfico de corta duración, el cual lleva por nombre VICTOR’S DEBUT. En este álbum el artista nos adentra a su mundo como un joven estadounidense de primera generación con una madre soltera mexicana, además de hablarnos sobre la dualidad y el descubrimiento de su identidad sexual a través de nueve canciones.

Por si esto no fuera suficiente, Victor también armó su primera gira por Estados Unidos llamada The Genesis Tour. Durante varios meses recorrió Norteamérica presentándose en distintos foros importantes, agotando fechas en venues como Rough Trade de Nueva York, The Paramount de Los Ángeles y Sub-T de Chicago. Además, tuvo chance de abrir shows en los tour de otros artistas como Cautious Clay, Still Woozy y Cuco.

Luego de un 2019 espectacular donde tuvo chance de mostrar su proyecto en todos los lugares donde pudo, Victor Internet continuó trabajando en más música con la intención de una vez más, salir de gira en 2020. Sin embargo, cuando el coronavirus se convirtió en pandemia, sus planes se tuvieron que detener aunque durante el confinamiento siguió componiendo rolas como “HOLLOW” y preparando lo que sería su siguiente material discográfico.

Pero a pesar de que las cosas todavía no regresaban a la normalidad, Victor arrancó el 2021 estrenando varias canciones emocionantes como “LUV”, “FORVER”, “ONE DAY” y “Wish You Hell”. Finalmente en octubre de ese mismo año estrenó un EP llamado BLUE 2000, en donde demostró por completo la evolución musical que ha tenido en estos últimos meses y confirmando por qué es uno de los talentos latinos en Estados Unidos más emocionantes.

¿Qué es lo que hace especial a Victor Internet?

Si algo nos ha quedado muy claro es que hay un montón de jóvenes músicos con raíces mexicanas haciendo cosas impresionantes en el país vecino. Ejemplos de esto hay y muchos, pero hablando específicamente de Victor Internet, estamos seguros de que no han escuchado algo como las rolas que él compone, pues podemos decirles que encontrarán un tema con el que probablemente se identificarán y que les volará la cabeza.

A pesar de que toma ciertos elementos que son populares dentro de la comunidad musical latina, como el bedroom pop lo-fi, Victor se ha establecido como un artista “anti pop” o “anti establishment”. Y sí, no se puede despegar de este género porque lo incorpora en la gran mayoría de sus canciones, pero gracias a su estilo de producción austero y la mezcla de otros ritmos como el R&B y un toque de soul, han demostrado que no sigue como tal la corriente.

Canciones biográficas y honestas representan a este proyecto

Hablando de la temática de las rolas de Victor Internet y como ya lo comentábamos antes, a través de ellas podemos comprender mejor su mundo. En sus canciones tenemos historias de amor y su contraparte, aunque también nos cuenta sobre su vida e identidad como un joven mexicoamericano en Estados Unidos y hasta relata lo complicado que fue crecer al sur de Chicago, como hijo de una mujer inmigrante.

Sin duda, el proyecto de Victor es de lo más interesante que se pueden encontrar en la actualidad. Un chico que no hace otra cosa mas que crear música íntima y honesta que probablemente refleje lo que muchos están pasando en estos momentos. Y podemos firmarles que en los próximos años lo veremos recorriendo el planeta y tocando en los festivales más importantes del mundo como lo han hecho otros artistas de su generación, como boy pablo o Cuco.