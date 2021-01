¡Weezer lanzará muy pronto un disco orquestal llamado ‘OK Human’!

Apenas van unos cuantos días del 2021 y sin duda estamos emocionados con todos los lanzamientos que ya están programados para esta mitad del año. Sobre todo porque a falta de conciertos y festivales en vivo, tendremos que conformarnos con los discos que nuestros artistas y bandas favoritas estrenen en las próximas semanas, porque también regresan tras desaparecer por un buen tiempo, como el caso de Weezer.

Como recordarán, en 2019 Rivers Cuomo y compañía nos presentaron sus más recientes materiales discográficos, el Teal y Black Album, que incluso presentaron en el Corona Capital de aquel año. Justo cuando ya estábamos encerrados en nuestras casas, la banda anunció que próximamente vería la luz un nuevo álbum de estudio que llevaría por nombre Van Weezer; sin embargo, tuvieron que mover la fecha de estreno para este año.

Weezer regresa con un álbum completamente diferente

A pesar de todo eso, este no es el único disco en el que Weezer ha trabajado durante estos meses. De hecho y por todo lo que han mencionado durante la cuareterna, tenían un montón de ideas que no incluyeron en el álbum que llevamos esperando un buen rato, y esto lo dejaron muy claro anunciando que además de Van Weezer, en unos cuantos días llegará a nosotros un proyecto bastante interesante y que se aleja de los guitarrazos.

Este será un material discográfico llamado OK Human –¿no les suena a Radiohead?– y en realidad, se tratará de un conjunto de canciones orquestales y apoyadas en piano, muy diferente a lo que nos tienen acostumbrados. Sobre este disco y de acuerdo con NME, Rivers Cuomo mencionó que el álbum: “tiene una gran cantidad de orquestación. Acabamos de hacer las cuerdas en Abbey Road. Son melodías preciosas y letras extremadamente excéntricas”.

Lo mejor de todo es que no tendremos que esperar mucho tiempo para poder escuchar el nuevo disco de Weezer, pues OK Human estará disponible en plataformas digitales y en formato físico el próximo 29 de enero. Pero no se preocupen, que Van Weezer sí llegará a nosotros este mismo año, ya que después de muchos nervios y cambios de fecha, la banda confirmó que lo estrenarán el 7 de mayo.

Mientras esperamos a que Rivers Cuomo y compañía nos muestren lo que han trabajado durante estos meses, por acá les dejamos “Beginning Of The End”, la rola que la banda compuso para la Bill & Ted Face The Music: