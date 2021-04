Will Joseph Cook se rifa como los grandes estrenando un EP acústico

Por acá les hemos contando un montón sobre Will Joseph Cook, y no es para menos porque es un gran artista. Desde hace un buen rato anda en la industria musical, y a sus 22 años es una de las promesas del indie pop actual, pues con su propuesta ha logrado pisar algunos de los festivales más importantes del mundo como Glastonbury y Reading. Y por supuesto que ni siquiera la pandemia pudo detener todos los planes que tenía.

En noviembre de 2020 nos sorprendió con el estreno de su segundo material discográfico, Something To Feel Good About. Sin embargo, y a pesar de romperla con este disco en redes sociales gracias a hitazos como “Be Around Me”, continuó trabajando en algunos proyectos sumamente interesantes que demuestran que a pesar de ser muy joven, tiene un montón de ideas, ambición y ganas de sobresalir en todo el mundo.

Will Joseph Cook nos muestra su lado acústico

Este 22 de abril, Will Joseph Cook nos presentó un nuevo EP llamado Something To Feel Good About (Naked). En él, básicamente vienen incluidas cuatro rolas que aparecen en su más reciente álbum de estudio: la rola que le da nombre a este disco, “DOWNDOWNDOWN!” y por supuesto, “Be Around Me”. Pero lo más importante es que todos temas vienen en formato acústico, algo que el músico no había experimentando en toda su carrera.

Con este conjunto de rolas, Will deja de lado toda la instrumentación de lado para entregarnos versiones íntimas con tan solo su guitarra y voz, dejándonos ver su enorme capacidad como músico. Al respecto, comentó que: “tocar la guitarra acústica ha sido siempre parte de la base de mis composiciones. Es como empecé a hacer música y en donde empiezan todas mis ideas. Se sintió muy bien hacer estas versiones ya que muestro un poco de los orígenes de las canciones”.

Para terminar, Will Joseph Cook dijo que trabajar en este material lo llevó a esos años donde apenas estaba componiendo sus primeras rolas, como volver a la época en que solo quería sobresalir dentro de la industria: “Grabar estas canciones me recordó a mis primeros demos, haciendo ritmos en la parte trasera de mi guitarra y los trozos olvidados de percusión que se quedaron en el aula de música de la escuela. Una experiencia bastante integral”.

Sin más qué decir, pueden escuchar completito el EP Something To Feel Good About (Naked) en todas las plataformas digitales. Y para que se den un quemón de cómo suena este disco, acá les dejamos la versión acústica de “Be Around Me”:

Por cierto, hace algunos días tuvimos chance de platicar con Will Joseph Cook. Pero en esta ocasión decidimos darle unas clases de español, y aprendió tan bien algunas de las frases que usamos diario que hasta armó un jingle para #SopitasXAireLibre con esas palabras. A continuación pueden checarlo: