Le enseñamos español a Will Joseph Cook y nos regaló un jingle para #SopitasXAireLibre

Will Joseph Cook es uno de los músicos que debemos tener muy presentes, pues a sus 22 años es uno de los más grandes representantes del indie pop. Para que se den una idea, a sus 16 años ya andaba tocando en Glastonbury y Reading, y el año pasado (2020) sacó su segundo disco bajo el título de Something to Feel Good About en el que daba cuenta de sus dos caras: un sonido pop enérgico y una sobriedad sorprendente.

Como se podrán haber dado cuenta, somos muy fans de este músico británico y nunca dejará de sorprendernos que a su corta edad, ya haya causado un impacto tan grande en la industria musical. Sin embargo, aquí venimos a presumirles que él también es fan de sopitas.com ¿Cómo lo sabemos? Acá les contamos:

Lecciones de español a Will Joseph Cook

Will Joseph Cook nos contactó para ver si le podíamos enseñar algunas palabras en español que pudiera incorporar, en un futuro, en sus creaciones musicales… o quizá sólo para entrarle al idioma. Así que Sopitas se dio a la tarea de poner en una lista las palabras clave (y sus variantes) para entrarle al español en México:

Wey (güey, we)

No mames

Chelas (cervezas, cheves, birra, cervatana, muertas, frías, guama, y muchas formas más)

Chido

A huevo (huevón, hueva)

¿Cuál es la palabra o expresión que ustedes le hubieran enseñado primero a cualquier músico que quiera aprender lo básico? En lo que lo piensan, les dejamos la lección completa de español:

Un jingle para #SopitasXAireLibre

Como una forma de agradecimiento a las lecciones de español, Will Joseph Cook se rifó un jingle especial para #SopitasXAireLibre (105.3 de FM) en el que muestra sus habilidades con el idioma y en el que puso en práctica la pronunciación de una de las palabras que Sopitas le enseñó: chido.

Aquí les dejamos este maravilloso jingle cortesía de Will Joseph Cook. De verdad es una joya escucharlo decir “Está chido”, además de “Sopitas por Aire Libre”.

¿Qué les parece?