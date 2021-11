Traz: Aeroméxico pedirá certificado de vacunación COVID-19 para viajar a Estados Unidos

*A Paty Navidad no le gusta esto* Si son de los que en estos últimos meses del año ya planearon el viaje familiar a Estados Unidos, pero a la vez no quisieron vacunarse contra el virus del COVID-19, entonces mejor vayan cancelando los planes. Sobre todo si además de todo su viaje lo harán a través de Aeroméxico.

Y es que la aerolínea dio a conocer las medidas sanitarias que comenzarán a aplicar a todos los viajeros que quieran ir al país vecino, quienes no podrán entrar a los Estados Unidos si no cuentan con el esquema completo de vacunación o bien, si recibieron dosis que aún no son aceptadas por las autoridades de dicha nación.

Estas son las medidas que aplicará Aeroméxico para los viajes a Estados Unidos

A través de su sitio oficial, Aeroméxico indicó que los viajeros deberán presentar, de manera obligatoria, su certificado de vacunación contra el COVID-19, una prueba negativa (de PCR o antígenos) que se haya realizado hasta 72 horas antes del viaje y “la declaración jurada para turistas” que pueden descargar en su página web.

Las medidas emitidas por la aerolínea mexicana están apegadas a las disposiciones oficiales que emitieron los Estados Unidos recientemente, las cuales se aplicarán para el control de viajeros del extranjero a partir de las 11 de la noche del próximo domingo 7 de noviembre. ¡La voladora!

Sólo los que cuenten con vacunas aprobadas podrán ingresar a territorio estadounidense

En el caso de las personas que sí estén vacunadas, deben recordar que Estados Unidos no permitirá el ingreso de personas que hayan sido inmunizadas con dosis que aún no cuentan con la “luz verde” por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Dichas marcas de vacunas aceptadas en territorio estadounidense son las siguientes (por ahora):

Moderna

Pfizer/BioNTech

Johnson & Johnson

Oxford/AstraZeneca

Sinopharm

Coronavac

Covishield (Vacuna de AstraZeneca producida en India)

Covaxin

Sólo habrá unas excepciones en el tema de los no vacunados

Estados Unidos indica que consideran como “esquema completo” de vacunación” 14 días después de recibir la segunda dosis (o la única dosis, como es el caso de la vacuna de Johnson & Johnson). La medida de la vacuna obligatoria no aplicará en residentes y ciudadanos americanos, así como los menores de 18 años que no puedan recibir aún la vacuna, entre otras excepciones más.

Quienes entren en dichas excepciones sólo deberán de presentar una prueba negativa de COVID-19 que se haya realizado 24 horas antes del viaje o en su defecto, presentar documentos para comprobar que se recuperan del COVID-19. ¿Cómo ven?