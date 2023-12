Lo que necesitas saber: La alcaldesa de Chilpancingo reconoció el encuentro... pero aseguró que no hizo ningún tipo de acuerdo o algo parecido. Nomás desayunó con el líder de Los Ardillos y hasta ahí.

La próxima Legislatura del Senado pinta para estar de lujo: en el Verde, quieren candidatear al exgobernador de Tamaulipas que estuvo en el bote por corrupto, mientras que Morena podría lanzar por un escaño a la alcaldesa de Chilpancingo… seeee, la que hace unos meses fue captada reuniéndose con un presunto líder criminal.

Alcaldesa de Chilpancingo ya pidió licencia para ir por candidatura

La susodicha, cuyo nombre es Norma Otilia Hernández, ya pidió licencia al cargo. Así que, por algunas semanas, Chilpancingo quedará sin alcaldesa. Nada más en lo que Morena define a quién manda a buscar un lugar en el Senado. Si a Norma Otilia se le hace y va como candidata, entonces seguramente habrá que buscar reemplazo definitivo y todas esas ondas que ya son un clásico de los cargos públicos en México (tan chapulineados).

“He pedido una licencia por el proceso interno de Morena para candidaturas a senadurías, que es alrededor de un mes más o menos, pero puedo regresar después, mientras tanto este gobierno seguirá trabajando a marchas forzadas”, aseguró la alcaldesa de Chilpancingo al dar a conocer su posible brinco político.

La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernandez / Foto: Facebook/NormaOtiliaHernandez

Alcaldesa reconoció que se reunió con líder criminal… pero porque no lo conocía

Fue en julio pasado cuando la alcaldesa de Chilpancingo se hizo relevante a nivel nacional… y no por la forma en que el gobierno se le fue de las manos, cuando pobladores se enfrentaron a la Guardia Nacional… o cuando “espontáneamente” hubo ataques contra el transporte público… nah, Norma Otilia Hernández ocupó algunas primeras planas al ser captada en video reuniéndose con un líder criminal. El líder del grupo conocido como Los Ardillos, para ser más exactos.

La propia alcaldesa reconoció el encuentro, aunque haciendo la siguiente aclaración: sí, era ella la del video, pero no sabía con quién la sentaron: “No lo conozco y no lo recuerdo, me siento con mucha gente”, justificó la alcaldesa… aunque la declaración quedó en duda, ya que en el audio se alcanza a escuchar que la funcionaria le dice al líder criminal: “ya te hacía más viejito”. O sea, como que sí lo conocía.

Entonces, de reunirse (sin saber) con líderes criminales, ahora la alcaldesa de Chilpancingo pasará a reunirse con la élite política en el Senado (que, para algunos, es casi lo mismo). Bueno, eso si gana la candidatura, para ello estará fuera de su cargo por cerca de un mes: del 2 de enero, al 10 de febrero.

Te puede interesar