Un recorrido por las entrañas de la Línea 3 del Cablebús de Chapultepec

Lo que necesitas saber: La construcción de la Línea 3 del Cablebús de CDMX ha resultado controvertida, entre la promesa de un transporte digno y la preocupación por la tala de árboles.

Si viven en CDMX seguro saben que la Línea 3 del Cablebús —que recorrerá las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec— está en construcción con miras a ser un medio de transporte sustentable para los capitalinos, pero en especial para la gente que vive en el pueblo de Santa Fe.

La construcción de la Línea 3 del Cablebús se desprende del proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura —ya ven que por aquellos lares están construyendo una nueva Cineteca Nacional y una bodega de arte.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

El objetivo, según el gobierno de CDMX, es garantizar la movilidad entre la periferia del Bosque de Chapultepec, acompañada de un tinte turístico.

Y en Sopitas.com nos aventamos un recorrido por la Línea 3 del Cablebús para contarles cómo va, además de las opiniones o preguntas que ha generado, relacionadas con el impacto ambiental-urbano y lo que ha respondido la Secretaría de Obras y Servicios.

Ruta y estaciones de la Línea 3 del Cablebús Chapultepec-Santa Fe

La Línea 3 se suma a sus otras hermanas del sistema de Cablebús de CDMX: la Línea 1 que va de Indios Verdes a Cuautepec y la Línea 2 en Iztapalapa.

Su objetivo, va de nuevo, es mejorar la movilidad de la gente que vive en el pueblo de Santa Fe, de las colonias cercanas, con el plus de fomentar la cultura, el turismo nacional e internacional mediante la conexión con el proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura.

“El primer año de la Línea 1 del Cablebús CDMX”. Foto: Victoria Valtierra-Cuartoscuro.

La Línea 3 del Cablebús está integrada por 40 torres de diferente altura, 180 cabinas —con capacidad para transportar a 10 personas— y seis estaciones:

Los Pinos, que literal está dentro de este complejo del Bosque de Chapultepec y muy cerca de la estación Constituyentes de la Línea 7 del Metro. Panteón Dolores. Charrería. Parcur/Colegio de Arquitectos. Cineteca Chapultepec. Vasco de Quiroga, que conectará con la estación del mismo nombre del Tren Interurbano México-Toluca (El Insurgente).

Se trata de un trayecto de 5.5 kilómetros que reducirá el tiempo de traslado de 40 a 21, 22 minutos desde la estación Los Pinos a Vasco de Quiroga. Y que trasladará entre 30 y 36 mil usuarios al día.

Foto: Gobierno de CDMX.

Chequen la explicación que nos dio la arquitecta Ana Laura Martínez, directora Ejecutiva de Proyectos de Obra Pública en la Secretaría de Obras y Servicios —la Sobse, encargada de este proyecto junto con las empresas Doppelmayr y Grupo Indi— sobre los beneficios de la Línea 3:

“El principal beneficio es el tema de accesibilidad a un transporte público, ágil, eficiente, no contaminante en la zona Poniente de CDMX y la intención como gobierno de colocar un teleférico es por la topografía de la zona”.

Ana Laura Martínez, directora Ejecutiva de Proyectos de Obra Pública en la Sobse de CDMX. Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

Ana Laura Martínez enfatizó que las colonias de la periferia del Bosque de Chapultepec y Santa Fe han quedado un poco segregadas en temas de movilidad. Y que resultaba inviable meter un metro desde Constituyentes.

Entonces, el gobierno de CDMX vio en el Cablebús una alternativa de movilidad para cruzar esta zona por su topografía y saturación.

“Avenida Constituyentes lleva una pendiente entre 4 y 6 hacia Santa Fe, Toluca, y después lo cierto es que tenemos una zona de barrancas.

Es muy complicado poder hacerlo de una forma subterránea, por eso ven que El Insurgente va por arriba, no va subterráneo, por la topografía que trae. Y la otra es que terrestre ya estamos muy saturados”.

¿De cuánto será la tarifa de la Línea 3 del Cablebús?

Ojo, esta línea conectará Los Pinos con Santa Fe, pero la zona de las barrancas del pueblo y no lo que conocemos como la zona comercial.

La tarifa será de 7 pesos —tomando en cuenta también la info de que en las otras líneas del Cablebús el servicio es gratis para personas adultas mayores de 60 años, personas con discapacidad y menores de cinco años.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas-com.

Su horario de servicio será de lunes a viernes de 5 am a 11 de la noche. Sábado de 6 am a 11 de la noche y domingo, de 7 de la mañana a 11 pm.

El presupuesto de la Línea 3 del Cablebús y… cuándo se inaugura

De acuerdo con una solicitud de Transparencia que nos respondieron los muchachos de la Sobse de CDMX, el presupuesto de la Línea 3 del Cablebús es de 2 mil 340 millones de pesos.

Y prevén su inauguración para el 2 de febrero de 2024. Platicando ya con Ana Laura Martínez, a inicios de octubre de este 2023, la directora de Proyectos nos contó que en ese momento estaban en la etapa de terminación de la obra civil.

Estación Panteón Dolores. Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

Eso sí, Martínez detalló que la construcción de esta línea se ha divido en dos fases: la de cimentación y obra civil (estaciones-torres). Y el sistema de electromecánica de las estaciones.

En teoría, esta segunda fase la estarían terminando en diciembre de este 2023.

“Posteriormente, nosotros tenemos que cumplir con un tercer acreditado, que es una certificadora alemana la que nos va a dar esa posibilidad de aperturar al público, tenemos que cumplir 100 horas de operación para eso”.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

Es decir, cuando terminen estas dos fases de la construcción de la Línea 3 del Cablebús, tendrá que acreditarse, ante una empresa especializada, con 100 horas de operación —en las que se harán pruebas tomando factores importantísimos como el aguante, viento o sismos.

Las pruebas de la Línea 3 del Cablebús: factor viento y sismo

“Las pruebas son muy similares a lo que sucede en cualquier transporte cuando se pone en operación”.

Ana Laura Martínez nos explicó que para simular el peso máximo en las cabinas usan sacos llenos de arena o bidones de agua.

Línea 3 del Cablebús de CDMX. Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

“Como saben, podemos subir bicicletas, sillas de ruedas y lo que se hace es que se simula el peso con estos bidones de agua y entonces el sistema corre durante las 100 horas de prueba”.

En ese momento, la certificadora revisará que todo esté ok con los diferentes componentes de la Línea 3, principalmente el cable, los sensores y todo el sistema electromecánico.

¿Qué hay acerca de los factores que se consideran para su construcción? Lo fuerte de la estructura de la Línea 3 está en la cimentación de las estaciones y las torres.

En estos casos, como son elementos verticales, explicó Ana Laura Martínez, su construcción se calcula con el factor sismo, como normalmente se calcula una estructura en CDMX.

Y el factor viento para que no haya ninguna sorpresa en su operación con pasajeros.

¿Qué pasa con los árboles del Bosque de Chapultepec?

“Ahorita el gobierno oficialmente ha dicho que ha talado más de 200 árboles, la realidad es que los vecinos que han estado involucrados todos los días en la vigilancia del Bosque están reportando más de 500”.

Vía telefónica también conversamos con la senadora suplente y activista Laura Ballesteros, quien junto con otros colegas ha acompañado a vecinos del Bosque de Chapultepec para presentar amparos o intentar acercarse al gobierno de CDMX porque… hay muchas dudas en torno a este proyecto.

Sí, además de la apuesta por la movilidad sustentable, lo cierto es que la Línea 3 ha despertado dudas y preguntas sobre el impacto ambiental y urbano.

“El Brócoli, un eucalipto de 50 años, fue derribado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Ahí construirán la estación “Panteón de Dolores” de la Línea 3 del Cablebús”. Foto: @noticiasredmx

Laura Ballesteros nos explicó que, por ejemplo, expertos en Medio Ambiente, —involucrados en los 5 amparos que se han presentado para que esta obra sea suspendida—calculan que el impacto podría ir sobre más de mil árboles y 2 mil 209.61 m2 de áreas verdes.

La activista, a su vez, denunció que las obras dentro del Bosque de Chapultepec no tienen validez legal, ya que no cuentan con autorizaciones de impacto urbano-ambiental.

O se lleva a cabo en un Área de Valor Ambiental, que goza de la misma protección que un área natural protegida.

“Uno de los ahuehuetes centenarios del Bosque de Chapultepec”. Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

Todas estas observaciones las han hecho expertos y vecinos del Bosque de Chapultepec que buscan que esta obra sea suspendida para que se replantee su trazo.

“Estamos pidiendo la suspensión de la obra para que el gobierno pueda rectificar su trazo… las afectaciones al Bosque no se las quita uno con nada, pero no podemos seguir permitiendo que escale”, dijo.

Eso no quiere decir que se opongan a los proyectos de movilidad. “Claro que hay que conectar la zona alta de Santa Fe con la ciudad, pero esta no es la manera, no a costa del Bosque de Chapultepec“, acotó Ballesteros.

Laura Ballesteros mencionó que existían otras alternativas de movilidad para conectar la parte alta de Santa Fe, como la ampliación de la Línea 7 del Metrobús. O un Cablebús, sí, pero con una ruta distinta, que partiera de Metro Auditorio.

Ante los trabajos, la senadora suplente de Movimiento Ciudadano enlistó las siguientes afectaciones:

Afectación en la captación de agua para la alimentación de la subcuenca hidrológica local. Afectación en la captación de radiación solar de la vegetación del Bosque, que genera el efecto de “isla de frescura” frente a las islas de calor. Afectación en la disminución de los índices de contaminación. Y el impacto al hábitat de la fauna del Bosque, especialmente las aves.

Al final, Ballesteros consideró que este proyecto está más dirigido al tema turístico que de movilidad.

Y aseguró que el gobierno de CDMX no ha atendido en forma las inquietudes de los vecinos —pese a que la comunidad es parte importante de la visión del futuro sostenible de la ciudad.

“En esta visión, los vecinos son parte de la respuesta y la solución, ellos se convierten en guardianes de las zonas de reservas naturales y áreas medio ambientales”.

La respuesta de la Sobse

Los vecinos han creado una petición (simbólica) en Change.org para detener el proyecto de la Línea 3 del Cablebús —acá la pueden checar.

Mientras, la Secretaría de Movilidad de CDMX reconoció que han sido removidos o trasplantados 257 árboles.

Foto: Jorge Manzur en Change.org.

Aunque lo cierto es que en documentos oficiales, ya se preveía la intervención de más de mil árboles —mil 14 para ser exactos—, de los cuales 18 serían retirados, 361 trasplantados, 72 podados y se proyectaba plantar 108 árboles.

De hecho, ya se reconocía que este proyecto iba a generar impactos adversos, pero que se verían altamente compensados por el beneficio social a mediano y largo plazo.

Las minas, las torres en L invertida y la Casa de Luis Barragán

Otras dudas han surgido con respecto al descubrimiento de minas en la zona de obras.

En julio de este 2023, la Sobse detectó, ¿una mina? en la estación Panteón Dolores, que alcanzaba a dos torres del Cablebús.

Foto: @la_OC_Urb

Pero según su director, Jesús Esteva, esta oquedad no afectaba la seguridad de la línea por la cimentación a profundidad de las pilas.

La misma Ana Laura Martínez explicó a El Universal que el Bosque de Chapultepec y sus inmediaciones —como Ampliación Daniel Garza, 16 de septiembre o Américas— era una zona de ladrillera hasta que cerró en la década de los 50.

Y que para rellenarla se usó material que al final no ayudó en nada y provocó la formación de oquedades o minas.

Entonces, para asegurar la cimentación en la estación Panteón Dolores y la torre 31, se hicieron estudios de georradar, geotécnica mecánica de suelos y se trabajaba con geólogos y DRO para darle rigidez —de distintas maneras— a la zona.

Foto: @wonderkili

Sin embargo, esa no fue la única duda o incertidumbre generada entre vecinos. Otra apareció con la construcción de 6 torres, ¿con forma de L invertida? En la misma estación Panteón Dolores.

Sí. Sobre este tema, El Universal entrevistó a Konstantinos Panagiotou, director Doppelmayr México —empresa que se encargó de la construcción de las otras dos líneas del Cablebús.

Panagiotou explicó que están construyendo con dos normas: la europea y mexicana. La parte de arriba —cabinas, cables, motores— va con la normativa europea, mientras que la de abajo, los cimientos, sigue la norma mexicana.

Por lo tanto, la idea es seguir trabajando en las torres hasta que estén cien por ciento seguros de que cumplen con los estándares de cimentación.

Sabemos que estas torres fueron construidas como una L invertida a causa de un acuerdo con el INAH, para no “estropear” o intervenir en las tumbas y bardas del Panteón Dolores.

Por último: también hubo quejas por el bloqueo de la vista a la Casa de Luis Barragán, considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Foto: @casaluisbarragan

Aunque en este caso, el equipo cambió la ubicación de la estación Los Pinos/Constituyentes al interior de Los Pinos.

“En un inicio traíamos más pegada la estación a Metro Constituyentes, por el tema de espacio y condiciones viales de saturación en esa zona es que se decide trasladar esta estación”.

De acuerdo con la arquitecta Ana Laura Martínez, con esta decisión ya no hubo afectaciones para el entorno visual de la Casa de Luis Barragán.

Una mirada al futuro: la Línea 3 del Cablebús

Sobre la Línea 3 hay muchas opiniones, dudas y promesas. En cuanto a lo último, Ana Laura Martínez nos comentó que este proyecto generará nuevos empleos.

Al mismo tiempo, ayudará a la capacitación de ingenieros especializados en el sistema de cablebús mexicano, único en el país hasta el momento —sobre todo para que este equipo se haga cargo de la red, con la capacitación impartida por la empresa austriaca Doppelmayr.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

“El equipo que monta las torres es el equipo de empresa austriaca, muy especializado que ha capacitado a ingenieros de Latinoamérica, no lo hace cualquiera”, remarcó.

Y si todo sale bien, habrá una segunda fase que ampliará la Línea 3 hacia las barrancas de Xalpa, Presidentes y Centenario, previendo una capacidad para transportar hasta 60 mil personas.

La construcción de la Línea 3 del Cablebús arrancó a finales de marzo de 2023. Aunque cuando era jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dijo que estaría lista en noviembre. Hoy sabemos que el 2 de febrero de 2024 podría estar operando. ¿Ustedes qué opinan de este proyecto?

