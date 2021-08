Trump pide la renuncia de Biden por “lo que permitió que sucediera en Afganistán”

Aplicando el “yo lo dejé gacho… pero tú pa’ qué le seguiste”, Donald Trump no se mordió la lengua para responsabilizar al presidente Joe Biden de lo que está pasando en estos momentos en Afganistán.

Aunque sin redes ni nada, Trump se las arregló para subir a los TT de Twitter. Tampoco fue tan difícil: nomás necesitó que un medio de alcance mundial le diera espacio para echarse unas cuantas frases respecto a la situación que se vive en Afganistán… y, principalmente, exigir la renuncia del presidente Joe Biden.

“Es hora de que Joe Biden renuncie en desgracia por lo que permitió que sucediera en Afganistán”, señala Trump en comunicado difundido por Newsweek en el que, además del control de Afganistán por parte de los talibanes, responsabiliza al mandatario de la nueva ola de la pandemia y la crisis que se continúa viviendo en la frontera con México…

Ya sólo le faltó a Trump echarle la culpa a Biden de que Melania no lo pelaba en los eventos públicos… porque, además de todo lo anterior, también embarcó al presidente de “la destrucción de la independencia energética” y de que, según , en estos momentos Estados Unidos tiene a su economía paralizada.

“No debería ser gran cosa [renunciar], porque en primer lugar no fue elegido legítimamente“, remata Trump… pues ya, de pasadita, recordando que (para él) Joe Biden llegó a la Casa Blanca por medio de un fraude electoral.

¿Qué está pasando en Afganistán?

Por si ayer estuvieron más entretenidos jugando con el gato o durmiendo (que para eso sirven los domingos), pues resulta que Kabul, la capital de Afganistán, fue recuperada por los talibanes… algo que ya se veía venir desde que Joe Biden anunció que las tropas estadounidenses saldrían de aquel país a más tardar el 31 de agosto.

“Un momento, esa orden la dio Trump”, dirán muchos… y sí, desde 2020 el entonces presidente Trump prometió que el Ejército estadounidense saldría de territorio afgano, esto luego de 20 años de intervención… sin embargo, Biden no sólo no dio marcha atrás la decisión del republicano, sino que aceleró el proceso. “No fuimos a Afganistán a construir instituciones. A los afganos les corresponde forjar el futuro de su país (…) Me fío del ejército afgano, que está bien entrenado”, señaló Biden en julio pasado.

Pues bueeeeeno, terminó sucediendo lo que Biden creyó que no iba a pasar: Afganistán nuevamente está bajo control talibán… sin embargo, en la Casa Blanca defienden la retirada de Afganistán, echándole la bolita a los líderes afganos quienes, acusan, “no pudieron asumir su propio destino”.

“Una presencia estadounidense interminable en medio del conflicto civil de otro país no era aceptable“, justificó el sábado Joe Biden en un posicionamiento en el que responsabilizó a Trump de la fuerza que tienen ahora los talibanes… ya que, recordó, ordenó la retirada de más de 2 mil 500 soldados antes de dejar el cargo.