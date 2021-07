Comisión de Búsqueda de Sonora denuncia desaparición de 10 integrantes de comunidad yaqui

Hace unas semanas, en la zona yaqui de Sonora se reportó la desaparición y muerte de dos defensores del agua. Ahora, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas vuelve a encender las alertas.

Por medio de su cuenta Twitter, la Comisión de Búsqueda de Sonora denunció la desaparición de 10 miembros de la comunidad yaqui de Loma de Bácum. De acuerdo con los diferentes boletines difundidos por dicha comisión, los ahora desaparecidos fueron vistos por última vez el pasado 14 de julio.

Según las fichas de búsqueda compartidas en redes sociales, los miembros de la comunidad yaqui son Artemio Arballo, Fabián Valencia, Martín Hurtado, Fabián Sombra, Heladio Molina, Benjamín Portela, Gustavo Acosta, Juan Justino Galaviz, Leocadio Galaviz y Braulio Pérez. Todos ellos desaparecieron tras ser vistos transitando por el tramo carretero Loma de Bácum-rancho El Coyote.

De acuerdo con El País, la desaparición de los 10 hombres ocurrió en una zona identificada como foco del crimen organizado, en la periferia de Ciudad Obregón… y, coincidentemente, con la entrada de un dispositivo especial encabezado por el Ejército Nacional y la Guardia Nacional, el cual no ha sido muy bien recibido por los yaquis.

“Siempre es la misma estrategia. Vienen y siembran droga para intentar inculparnos y justificar su represión. Porque el mismo Estado promueve y protege a los delincuentes. Son los mismos”, señala un comunicado citado de los representantes yaquis citado por el diario español.

Por el momento, se desconoce si los 10 integrantes pertenecían a algún grupo activista. La Comisión de Búsqueda de Sonora no ha abundado información respecto a alguna hipótesis que explique esta desaparición masiva… y, bueno, las autoridades por el momento han optado por no pronunciarse al respecto. Al menos en la Fiscalía General de Justicia de Sonora no se ha hecho mención de este hecho.

La desaparición de los miembros de la comunidad yaqui de Loma de Bácum ocurre a días de que dos activistas, también yaquis, fueran asesinados. Primero fue Tomás Rojo, cuya desaparición se reportó a inicios de junio pasado. Sus restos fueron hallados luego de varios días de búsqueda..

Días después, se registró el asesinato de Luis Urbano. Tanto Urbano como Tomás Rojo eran activistas defensores del agua en la zona yaqui. ““El mensaje parece que va dirigido para todos, pero no solo de la tribu yaqui, sino para todos los defensores ambientales de México”, señaló el documentalista Sergi Pedro Ros, quien en 2020 dirigió la cinta Laberinto Yo ‘eme., la cual aborda la resistencia yaqui ante el desvío del agua y el avance del crimen organizado.